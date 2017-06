"Schüler wissen am besten, was Schülern gefällt"

Wildfremde Menschen einfach ansprechen und fragen, was sie da tun, gehört sich eigentlich nicht. "Freie Presse" macht es trotzdem. Heute: Festival-Helfer im Stadthallenpark.

Von Jana Peters

erschienen am 20.06.2017



Freie Presse: Was machen Sie denn da?

Kjell Ferrenberg: Ich helfe am Freitagnachmittag freiwillig beim Festival Summerbreak hier im Stadthallenpark. Von 15 bis 22 Uhr wird da der Ferienbeginn gefeiert. Gerade wird mir und den anderen Helfern erklärt, was unsere Aufgaben sein werden.

Das Festival findet zum zweiten Mal statt, richtet sich an Schüler. Dieses Mal arbeiten die Schüler also selbst mit?

Genau. Schüler wissen am besten, was Schülern gefällt. Darum haben sich die Organisatoren von der Stadthalle an den Stadtschülerrat gewandt. Der hat intern abgestimmt, ob er sich personell beteiligen will - und sich einstimmig dafür ausgesprochen.

Sie sind also auch im Schülerrat?

Ja, ich bin Landesdelegierter des Stadtschülerrates. Beim Summerbreak werden wir nicht nur am Einlass stehen und Bändchen verteilen, sondern wir durften auch an der Programmgestaltung der kleineren Bühne mitarbeiten.

Wie sah das aus?

Es gab drei Planungstreffen, an denen acht Vertreter aus dem Schülerrat und andere Helfer teilgenommen haben. Wir durften Vorschläge für Künstler machen.

Worauf haben Sie sich geeinigt?

Es wird die Altenburger Schülerband Nothing but Harmony spielen, das hat ein extra dafür ausgeschriebener Wettbewerb ergeben. Außerdem treten eine ganz junge Tanzgruppe und ein Solo-Sänger auf. Weiterhin gibt es Poetry-Slam, DJs, Beatboxer und die in Chemnitz bekannte Tanzgruppe Nischlhupper.

Der Star, mit dem für das Festival geworben wird, ist Max Giesinger. Mit seiner Single "80 Millionen" hat er im vergangenen Jahr die Charts erobert. Wann wird er am Freitag auf der Bühne stehen?

Das darf ich nicht verraten. Es wird erst am Donnerstag bekanntgegeben, damit es noch etwas spannend bleibt.

Verstehe. Sind Sie denn ein Fan von ihm?

Mein Musikgeschmack ist breit gefächert. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er ist nicht der Grund allein, warum ich mitmache. Bei meinen Freunden und Klassenkameraden kommt er aber sehr gut an.

Auf welche Schule gehen Sie?

Ich bin Schüler des Keplergymnasiums, mache gerade Abitur.

Gibt es irgendeine Gegenleistung für die Arbeit beim Festival?

Na dieses grüne T-Shirt hier.

Das ist alles?

Nein, im Ernst, uns wird eine coole Erfahrung gegeben, mit anzupacken. Gemeinsam in einer Gruppe ein Event mitzugestalten, das man mit allen Sinnen erleben kann, ist etwas Besonderes.