Schweizer Unternehmen eröffnet Standort in Chemnitz

erschienen am 03.04.2017



Chemnitz. Der Schienenfahrzeugentwickler Stadler aus der Schweiz hat in Chemnitz einen neuen Standort gegründet. Rund 60 Mitarbeiter nahmen am Montag in einem Bürokomplex an der Leipziger Straße ihre Arbeit auf. "Wir freuen uns sehr über den Zuwachs an hochkompetenten Fachkräften", sagte Stadler-Konzernchef Peter Spuhler. Das Team mit langjährigen Erfahrungen im Schienenfahrzeugbau werde Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Konstruktion, Elektrik und Pneumatik erbringen, ebenso technische Berechnungen und Simulationen durchführen.

Stadler beschäftigt an weltweit über 20 Standorten nach eigenen Angaben mehr als 7000 Mitarbeiter, davon etwa 1100 in Deutschland. Die Produktpalette reicht von Hochgeschwindigkeitszügen über Regional- und S-Bahnen bis zu Straßenbahnen. Auch die im Auftrag des Verkehrsverbunds Mittelsachsen (VMS) im vergangenen Jahr in Dienst gestellten neuen Citylink-Bahnen für das Chemnitzer Modell wurden maßgeblich von Stadler entwickelt. (micm)