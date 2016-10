Schwerkranker Welpe unter Parkbank in Chemnitz gefunden

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Ein schwerkranker Welpe kämpft seit dem Wochenende im Chemnitzer Tierheim um sein Leben. Das teilte das Tierheim in einer Pressemitteilung am Dienstagabend mit. Tierschützer fanden den fünf Monate alten Retriever-Mischling am Samstag unter einer Parkbank im Stadtgebiet. Zuvor hatten Anwohner und Polizei das Tierheim über den Fund eines kleinen, ängstlichen Hundes informiert gehabt, hieß es.

Der Welpe leidet an Parvovirose und wird seither medizinisch behandelt und versorgt. Bei der Krankheit handelt es sich um eine Viruserkrankung, die besonders geschwächte Tiere befällt und ansteckend ist. Sie geht einher mit Erbrechen und blutigem Durchfall und verläuft bei Welpen häufig tödlich.

Die Mitarbeiter des Tierheims vermuten, dass der Welpe aus einer unseriösen Zucht kommt. Er sei stark unterentwickelt und viel zu klein für seine fünf Monate. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht absehbar, ob der Welpe überleben wird. (fp)