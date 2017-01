Schwimmhalle - Rot-Rot-Grün will Sportforum ausbauen

erschienen am 19.01.2017



Die Forderung von Chemnitzer Bürgern für den Bau einer weiteren Schwimmhalle zeigt offenbar Wirkung: Die Stadtratsmehrheit von Linken, SPD und Grünen spricht sich nun für den Umbau der 50-Meter-Schwimmhalle im Sportforum aus. Mit "entsprechenden Investitionen" lasse sich diese Einrichtung "wettkampftauglich ertüchtigen", teilte Rot-Rot-Grün gestern mit. Nötig seien dafür neue barrierefreie Zugänge, Zuschauertraversen, moderne Technik sowie Funktionsräume. Mit diesem Vorschlag sei auch weiterhin der Neubau einer Schwimmhalle am Eissportzentrum Küchwald möglich, so Rot-Rot-Grün. Die Petition für den Bau einer weiteren Schwimmhalle am Eissportkomplex haben bis gestern Abend rund 7010 Unterstützer gezeichnet. (su)