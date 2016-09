Senior in Wohnung bestohlen

erschienen am 28.09.2016



Chemnitz. Einem Rentner in Altendorf wurden in seiner Wohnung mehrere Tausend Euro gestohlen. Unter dem Vorwand, ein Angeh√∂riger zu sein, verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagvormittag Zutritt in die Wohnung. Als der Senior von dem Unbekannten gebeten wurde, Geld f√ľr ihn aufzubewahren, zeigte er dem Mann ein Geldversteck in der Wohnung. In einem darauffolgenden unbeobachteten Moment verlie√ü der Mann die Wohnung. Mit ihm waren auch aus dem Versteck mehrere Tausend Euro Bargeld verschwunden.

Die Polizei r√§t, bei unangek√ľndigten Besuchen von vermeintlichen Verwandten oder Bekannten misstrauisch zu sein und niemals Fremde in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall solle man eine Vertrauensperson informieren. (fp)