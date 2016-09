Seniorin und Jugendlicher Ã¼berfallen

Seniorin und Jugendlicher überfallen

erschienen am 28.09.2016



Chemnitz. In Chemnitz ist es am Dienstagabend beziehungsweise in der Nacht zu Mittwoch zu zwei Überfällen gekommen. In der Katharinenstraße im Ortsteil Kapellenberg wurde eine 60-jährige Frau ihrer Tasche sowie einer Plastiktüte beraubt. Der Täter näherte sich der Frau von hinten. Beim Versuch, die Taschen festzuhalten, stürzte die Frau und verletzte sich dabei. Der unbekannte Mann rannte mit dem Diebesgut in Richtung Stollberger Straße davon. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Handy und Bargeld. Der Täter wird als schlank und etwas größer als 1,60 Meter beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover.

Einige Stunden später wurde ein 17-Jähriger an der Haltestelle Markersdorfer Straße am Südring von drei jungen Männern und einer Frau beraubt. Die Täter fragten ihn zunächst nach Zigaretten. Als der 17-Jährige in seine Taschen griff, sollen die Unbekannten ihn festgehalten und seine Taschen durchsucht haben. Mit seiner Armbanduhr, seinem Handy und Dokumenten seien die vier schließlich in Richtung Stadtpark geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten später vier Tatverdächtige fest: zwei afghanische Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sowie ein 19-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau aus dem Kosovo. Diebesgut hatten sie nach Polizeiangaben nicht dabei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Chemnitz unter Telefon 0371 3873445. (fp)