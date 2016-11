Seniorin wird Opfer eines Betrügers

erschienen am 27.11.2016



Chemnitz. Eine Seniorin ist am Samstagvormittag in Chemnitzer Stadtteil Markersdorf zum Opfer eines dreisten Betrügers geworden. Laut Polizei gelangte ein unbekannter Mann unter dem Vorwand, vom TV-Anbieter zu kommen und die Bankverbindungen der Kunden zu kontrollieren, in die Wohnung einer älteren Frau in der Arno-Schreiter-Straße. Der Fremde verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und bat sie um ihre Kontodaten. Daraufhin ging die Geschädigte in Begleitung des Mannes in einen Nebenraum und öffnete einen Schrank, in dem sich auch Bargeld befand.

Der Unbekannte griff in den Schrank und verließ kurz darauf fluchtartig die Wohnung. Die Seniorin musste schließlich feststellen, dass der Täter mehrere hundert Euro erbeutet hatte. Der Täter soll 1,75 Meter groß und zirka 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein sowie dunkle Haare gehabt und hiesigen Dialekt gesprochen haben. (fp)