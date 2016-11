Serie von Fahrzeugbränden: Zeugen verhindern größeren Schaden

erschienen am 14.11.2016



Chemnitz. Nach der Serie von Fahrzeugbränden in Chemnitz ist am Sonntagabend dank Zeugenaussagen ein größerer Schaden von einem Audi Q5 abgewendet worden. Laut Polizei bemerkten ein 16-Jähriger sowie ein 26-Jähriger am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, einen brennenden Reifen an dem in der Tschaikowskistraße geparkten Auto. Beamte löschten das Feuer, wodurch ein größerer Schaden verhindert wurde. Die exakte Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Bränden. Erst letzte Woche stand auf dem Sonnenberg ein Auto in Flammen. Da eine politische Tat in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. (fp)