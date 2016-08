Sexueller Ãœbergriff auf Jugendliche im Limbach-Oberfrohnaer Stadtpark

Sexueller Übergriff auf Jugendliche im Limbach-Oberfrohnaer Stadtpark

erschienen am 18.08.2016



Limbach-Oberfrohna. Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der eine Jugendliche am Mittwochmorgen in Limbach-Oberfrohna sexuell genötigt haben soll. Das war Mädchen gegen 7 Uhr im Stadtpark in Richtung Brunnen unterwegs, als jemand sie in Höhe der Tierparkstraße von hinten packte und unsittlich berührte, hieß es. Die Jugendliche wehrte sich und konnte flüchten. Beamte versuchten im Anschluss mithilfe eines Fährtenhundes und eines sogenannten Mantrailers die Spur zum Täter zu verfolgen - das blieb bisher erfolglos.

Unter Telefon 0375 4284480 sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unbekannten machen können. Der Mann soll schlank, 1,90 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll schwarze, wellige-kurze Haare, einen Dreitagebart und eine drei Zentimeter große Narbe unterhalb des Auges haben. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer hellblauen Jeans, einer schwarzen Stoffjacke sowie schwarzen Turnschuhen mit dem Logo "Nike".

In Limbach-Oberfrohna kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Anfang August war der vierte Fall innerhalb kurzer Zeit bekannt geworden. Drei der Fälle hatten sich unter freiem Himmel in der Nähe des Naturschutzgebietes Limbacher Teiche ereignet, einer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei konnte die Täter bisher nicht stellen. (fp)