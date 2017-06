Shuttlebus und Parken: So geht's zum Kosmonaut-Festival

erschienen am 12.06.2017



Chemnitz. Die Macher des Kosmonaut-Festivals richten von Freitag bis Sonntag einen kostenlosen Shuttle-Verkehr zwischen Hauptbahnhof/Zentralhaltestelle und Stausee Oberrabenstein ein. Zudem wurden vor Ort Parkmöglichkeiten geschaffen. Der Parkplatz am Stausee selbst ist gesperrt. Stattdessen dient eine Fläche an der Oberfrohnaer Straße als Parkplatz.

Zwischen Freitag und Sonntag ist mit mehr Verkehr auf der Oberfrohnaer Straße zu rechnen, warnt die Stadt. Auf der Oberfrohnaer Straße gilt zwischen Ortseingang Rabenstein und Autobahnzufahrt A4 Tempo 30. (fp)