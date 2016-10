Sieben Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt

erschienen am 24.10.2016



Chemnitz. Bei einem Auffahrunfall auf der Chemnitztalstraße in Chemnitz sind am Montagnachmittag offenbar zwei Menschen verletzt worden.

Ersten Informationen zufolge war ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster auf ein Stauende gefahren und hatte insgesamt sechs weitere Autos aufeinander geschoben. Die Bundesstraße war stadteinwärts zeitweise gesperrt. Die genaue Unfallursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. (fhh)