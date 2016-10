Simson S50: Vier Tage auf der Straße und schon gestohlen

Das fast 40 Jahre alte Moped stand gut gesichert in einem Hinterhof. Dennoch ist es verschwunden. Was den Halter besonders ärgert: Es war kein Zweirad von der Stange.

Von Mandy Fischer

erschienen am 20.10.2016



Sonnenberg. Zu DDR-Zeiten hatte Jörg Richter zwei Simson, danach lange Zeit keine, um voriges Jahr seine Liebe neu zu entdecken. Im Internet ersteigerte er eine S50, Baujahr 1977. Das Moped war zwar noch fahrbereit, sah aber nicht mehr gut aus, wie er sagt. Deshalb begann seine Mission Neuaufbau. Der gelernte Maurer zerlegte die Simson in ihre Einzelteile, überarbeitete diese und lackierte jedes Teil neu. Dabei nutzte der 50-Jährige nicht etwa einen handelsüblichen Lack, sondern wählte ausgefallene Farben. Seit wenigen Tagen blitzte die S 50 metallic-grün, die Felgen gar goldfarben.

Erst am Donnerstag vergangener Woche erhielt der Sonnenberger die Zulassung für sein altes neues Zweirad. "Vier Tage war ich mit meiner Simson auf der Straße unterwegs", berichtete Jörg Richter gestern bedrückt. Als er am Morgen auf seinem Balkon stand und in Richtung Parkplatz schaute, wo er am Abend zuvor seine Simson abgestellt hatte, traute er seinen Augen nicht. An der Stelle lag nur noch die Plane, mit der er das Moped sorgfältig abgedeckt hatte. Nicht nur das. Es war auch am Zaun angeschlossen, so Richter. Das letzte Mal hatte es seine Frau am Dienstag, 22.30 Uhr gesehen. In den folgenden Nachtstunden muss es von dem Hinterhof an der Fürstenstraße gestohlen worden sein, wie die Polizei bestätigt. Nur das durchtrennte Schloss und die Abdeckplane hatten die Täter zurückgelassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall. Den Zweirad-Wert gibt sie mit 1300 Euro an.

"Aber es steckt ein Jahr mühevolle Kleinarbeit drin", sagt Richter. Um die Felgen frisch zu lackieren, habe er zum Beispiel jede einzelne Speiche demontiert. Und warum die ungewöhnliche Farbgebung? "Es sollte etwas Besonderes sein, was nicht jeder hat", sagt der Moped-Freund. Am Vorderrad war ein Viertelschutzblech montiert. Der sogenannte Büffeltank - mit sieben Liter Fassungsvermögen größer als üblich - hat einen Simson-Aufkleber. Für den Kauf hatte er sich auch entschieden, weil sein Arbeitsweg mit drei Kilometer recht kurz ausfalle. "Bei den hohen Spritpreisen ist man mit Moped besser dran", sagt Richter, der jetzt nach einer Alternative suchen muss.

Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich seine Simson vielleicht wiederfindet. So ist es Anfang dieser Woche einem Wittgensdorfer ergangen, dem insgesamt drei Zweiräder aus der Garage gestohlen wurden. Wenige Stunden später hatte er seine Simson S51 wieder - wenn auch in Einzelteilen zerlegt. Aus einer Klaffenbacher Garage waren im Juni vier historische Zweiräder gestohlen worden. Zwei, einen Spatz und eine Schwalbe, wurden wieder gefunden. Die anderen zwei bleiben verschwunden, wie der Halter gestern berichtete.