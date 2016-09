So gefÃ¤hrlich ist der Stadthallenpark wirklich

So gefährlich ist der Stadthallenpark wirklich

In eineinhalb Jahren wurden in und rund um das Areal fast 1300 Straftaten registriert. Raub und Gewalt spielen dabei aber nur eine Nebenrolle.

Von Michael Müller

erschienen am 19.09.2016



Kann man sich überhaupt noch in die Innenstadt trauen, angesichts beinahe täglicher Meldungen über Vorkommnisse, gerade rund um den Stadthallenpark? Neue Nahrung dürften derlei Bedenken durch eine aktuelle Statistik der Polizei erhalten haben, die Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) auf eine Anfrage des Chemnitzer Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Bündnis 90/Grüne) vorlegte. Demnach ist im Vergleich von 2013 zu 2016 für das gesamte Stadtzentrum ein Anstieg der registrierten Straftaten von mehr als 20Prozent zu verzeichnen. "Hierbei heben sich die Rohheitsdelikte und die Betäubungsmittel-Straftaten besonders deutlich in ihrer Entwicklung ab", heißt es in dem Papier.

Dem Schreiben beigefügt ist eine mehr als 30 Seiten umfassende Auflistung aus dem zentralen Polizeicomputer. Sie enthält alle Straftaten, die von Januar 2015 bis Juni dieses Jahres im Bereich des Stadthallenparks und in dessen Umfeld (Radius: 200 Meter) aktenkundig wurden. Unterm Strich kommen auf diese Weise fast 1300 Delikte zusammen - vom "Diebstahl geringwertiger Sachen" bis zu einem Fall des versuchten Totschlags.

Ein genauerer Blick in das Zahlenwerk offenbart allerdings: Opfer von Straftaten werden in den wenigsten Fällen Besucher der Innenstadt, sondern vor allem Einzelhändler und Gewerbetreibende. Fast die Hälfte aller erfassten Delikte machen Fälle von Hausfriedensbruch aus. "Oft geht es dabei darum, dass sich Personen trotz Hausverbot in Geschäften aufhalten oder sich weigern, diese zu verlassen", erläutert ein Polizeisprecher. Wer etwa in einem Einkaufszentrum beim Diebstahl erwischt wird, erhält meist automatisch Hausverbot - und zwar für das gesamte Haus, nicht nur für den betreffenden Laden. "Ein Großteil der Delikte geht auf das Konto sogenannter Intensivtäter, die immer wieder auffällig werden - nicht nur bei uns", sagt Jörg Knöfel, Center-Manager der Galerie Roter Turm.

Die Diebstähle selbst und artverwandte Straftaten machen mit rund 300 Fällen den zweitgrößten Posten unter den Delikten aus. Ein Ergebnis auch der deutlich erhöhten Vorkehrungen in den Geschäften. Sie haben dazu geführt, dass mehr Ladendiebe erwischt und angezeigt werden.

Ähnliches trifft für die Rauschgiftkriminalität zu. Die taucht üblicherweise nur dort in Statistiken auf, wo entsprechend genau hingeschaut wird - bei Personenkontrollen, Streifengängen, Großeinsätzen. Nur wer nach Drogen sucht, der findet auch. Von März bis Juni dieses Jahres wurden laut Polizei allein durch die Sondereinheit "Operative Einsatzgruppe" in der Innenstadt 1400Personen und gut 900 Sachen (oft Taschen, Rucksäcke, Fahrzeuge und dergleichen) durchsucht. 78Mal wurden dabei Drogen entdeckt - unerlaubte Waffen hingegen nur zweimal.

Fälle von Raub und Vergewaltigung, von denen so oft die Rede ist, stellen laut der Statistik ein absolutes Randphänomen dar. Raub, räuberischer Diebstahl und räuberische Erpressung etwa schlagen zu dritt mit etwa einem Fall pro Monat zu Buche. Ihr Anteil an den Straftaten insgesamt liegt bei knapp über einem Prozent. An Vergewaltigungen beziehungsweise sexuellen Nötigungen wurden in anderthalb Jahren im Stadthallenpark zwei Fälle angezeigt (0,2Prozent).

Deutlich stärker ins Gewicht fallen Gewaltstraftaten wie Körperverletzung oder Nötigung. Knapp 120Delikte wurden innerhalb von 18 Monaten aufgenommen. Nähere Aufschlüsse zu Tätern und Opfern geben die veröffentlichten Daten nicht. Damit bleibt offen, welchen Anteil dabei Schlägereien untereinander ausmachen, bzw. wie oft Außenstehende attackiert wurden.