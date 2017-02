So geht es mit den LED-Leuchten weiter

Versorger Eins hat Lichtfarben ausgewählt - Rund 24.000 Straßenlampen sollen umgerüstet werden - Zeitplan steht bisher erst bis 2018 fest

erschienen am 11.02.2017



Aus zwölf mit unterschiedlichen LED-Lampen bestückten Straßenleuchten, die rund um den Getreidemarkt stehen und Namen wie Paula, Gerd und Isolde tragen, konnten Bürger im Dezember und Januar ihre Favoriten wählen. Jetzt hat der Versorger Eins die abgegebenen Stimmen ausgewertet. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen zum Ergebnis und seinen Folgen.

Wie ist die Bürgerabstimmung ausgegangen?

Von den insgesamt 1835 im Internet und auf Papiervordrucken abgegebenen Stimmen entfielen 293 auf die Leuchte Filomena, die neben dem Türmerhaus am Durchgang zum Rosenhof steht. 215 Stimmen erhielt ihre Nachbarleuchte Frank. Die LED-Lampen beider Leuchten strahlen in der warmweißen Lichtfarbe 3000 Kelvin. Den dritten Platz belegte mit 180 Stimmen Leuchte Jens an der Kreuzung Lohstraße/Getreidemarkt. Sie und die beiden Leuchten auf den folgenden Rängen - Erika mit 172 und Nelly mit 148 Stimmen - strahlen in 4000 Kelvin, wie Fachleute neutralweißes Licht bezeichnen. Kati an der Lohstraße zwischen Getreidemarkt und Rosenhof, die einzige zum Vergleich stehende Leuchte mit kaltweißem 5000-Kelvin-Licht - belegte mit 139 Stimmen den sechsten Platz.

Welche Schlüsse werden aus diesem Ergebnis gezogen?

Laut Eins ging es bei der Abstimmung gar nicht um die unterschiedlichen Leuchten-Modelle, sondern ausschließlich um die Lichtfarbe der LED-Lampen. Demnach hat eine knappe Mehrheit aller Teilnehmer - genau 51 Prozent - Leuchten mit neutralweißen 4000 Kelvin bevorzugt. 42 Prozent der Stimmen wurden für warmweiße 3000-Kelvin-Lampen abgegeben. "Kaltweiß wurde abgewählt", sagt Gerd Wiegner, Chefplaner für die Straßenbeleuchtung bei Eins. Weil 3000 und 4000 Kelvin fast gleich viele Stimmen erhielten, will Eins beide Lichtfarben in Chemnitz einsetzen.

Wo will Eins welche Lampen installieren?

Die 4000-Kelvin-Lampen sollen an Hauptverkehrs- und -einfallstraßen zum Einsatz kommen. Nach aktuellem Planungsstand sind das die Limbacher, Zwickauer, Stollberger, Annaberger, Bernsdorfer, Zschopauer, Augustusburger, Dresdner, Frankenberger und Oberfrohnaer, die Chemnitztal-, Kalk-, Neefe-, Müller-, Fraunhofer-, Reichs-, Ritter-, Gustav-Freitag-, Wladimir-Sagorski- und Carl-von-Ossietzky-Straße, die Wolgograder Allee, der Südring, alle Straßen in Gewerbegebieten sowie durch unbebaute Gebiete. 3000-Kelvin-Lampen sollen an allen anderen Straßen, in Parks und an Wegen montiert werden.

Wann und in welcher Reihenfolge soll umgerüstet werden?

Ziel ist die Umstellung des gesamten Beleuchtungsbestandes von derzeit rund 24.000 Leuchten mit Natrium-Dampf-Lampen auf 16.000 Laternen mit 3000- und 8000 Leuchten mit 4000-Kelvin-Lampen, kündigt Eins an. Der Austausch soll aber nicht in einem Zug hintereinander, sondern nur bei Bedarf erfolgen. Laut einem Ratsbeschluss von 2016 sollen bis 2018 zunächst pro Jahr 800 bis 1000 neue Leuchten mit LED-Lampen dort aufgestellt werden, wo neue Straßenbeleuchtung gebaut wird oder alte Leuchten ersetzt werden müssen. Im nächsten Jahr soll dann über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Wie groß ist der Aufwand für die Umrüstung?

Die Leuchten müssen komplett ersetzt werden. Jede LED-Leuchte kostet laut Eins 330 bis 480 Euro. Bei 24.000 Leuchten und einem Durchschnittspreis von 400 Euro wären das insgesamt fast zehn Millionen Euro. Der Versorger hofft, dass die Preise künftig weiter sinken.

Was versprechen sich der Versorger und die Stadt davon?

Eins rechnet mit rund 40 Prozent weniger Stromverbrauch jeder Leuchte. Laut dem Versorger wäre das für je 1000 umgerüstete Leuchten eine jährliche Einsparung von etwa 25.000 Euro Steuergeld. (mib)