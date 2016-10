So soll der neue Getreidemarkt aussehen

Der Anwohner-Parkplatz zwischen Jugendherberge und Johanniskirche wird ab nächstem Jahr bebaut. Die Autos sollen weg - klar scheint auch, wohin.

Von Swen Uhlig

erschienen am 08.10.2016



Das Areal zwischen Börnichsgasse und Lohstraße ist eines der letzten unbebauten Grundstücke im inneren Stadtring. Die Fläche gehörte bis Mitte des Jahres der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG. Im Herbst 2015 hatten das Unternehmen und die Stadtverwaltung ein sogenanntes Bieterverfahren gestartet, um Investoren für eine Bebauung zu finden. Zehn Interessenten nahmen daran teil, am Ende entschied man sich für einen Immobilienentwickler aus Thüringen. Im Mai verkündete die GGG den Verkauf des Areals, das so groß ist wie ein Fußballfeld.

Mittlerweile sind die ersten Verhandlungen zwischen Investor und Baudezernat abgeschlossen. Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) präsentierte der Öffentlichkeit nun die ersten Entwürfe des Neubauvorhabens: Die sehen insgesamt drei neue Bauwerke vor, in sich gegliedert und bis zu sechs Geschosse hoch (siehe Grafiken). In den Gebäuden sollen Wohnungen und Büros entstehen sowie im Erdgeschoss Läden und Restaurants. Ziel des Investors sei es, so Stötzer, im ersten Quartal nächsten Jahres den Bauantrag einzureichen. Theoretisch wäre ein Baustart noch im Jahr 2017 möglich.

Derweil scheint man sich auch geeinigt zu haben, was aus den rund 200 Stellplätzen werden soll, die sich derzeit noch auf dem Areal befinden und die vor allem von den Anwohnern der umliegenden Wohnhäuser genutzt werden. Wie Bürgermeister Stötzer sagte, plane der Investor unter den Neubauten die Errichtung einer Tiefgarage.