So sollen Supermärkte zurück in die Wohngebiete

Stadt will Neubauten strenger regeln - Schlecht versorgte Viertel sollen profitieren

erschienen am 05.11.2016



Einzelhandelsketten streben nach immer größeren Einkaufsmärkten an den Hauptstraßen. Auf der Strecke bleiben dabei zu Fuß erreichbare Nahversorger in den Wohngebieten. Mit einem überarbeiteten Konzept wollen die Verantwortlichen im Rathaus diesen Trend umkehren. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen dazu.

Einzelhandelsunternehmen suchen sich doch selbst lukrative Standorte aus. Wie will die Stadtverwaltung Einfluss auf die Neuansiedlung von Einkaufsmärkten nehmen?

Das städtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept soll potenziellen Investoren einen Rahmen vorgeben. Die Stadt will damit festlegen, an welchen Standorten überhaupt Neuansiedlungen von Geschäften mit welchen Sortimenten erlaubt sind. Das erste derartige Konzept wurde in Chemnitz 2001 aufgestellt und in den Jahren 2006 und 2011 fortgeschrieben. Jetzt ist eine erneute Überarbeitung erfolgt, welcher der Stadtrat noch zustimmen muss. Sie wird seit Ende Oktober in allen Ortschaftsräten, den Behinderten-, Senioren- und Agenda-Beiräten sowie Ende November im Planungsausschuss diskutiert. Am 7. Dezember liegt sie den Stadträten zur Beschlussfassung vor.

Mit welchen Zielen wurde das Konzept überarbeitet?

Die Zielstellung hatte der Stadtrat in einem Beschluss vom Januar 2015 vorgegeben. Die Bedeutung der Innenstadt als Einzelhandelsstandort auch für das Umland soll weiter gestärkt, gleichzeitig aber auch die wohnortnahe Grundversorgung der Bürger gesichert und ausgebaut werden. Für andere größere Einzelhandelsstandorte - sogenannte zentrale Versorgungsbereiche - in den Stadtteilen lautete die Aufgabenstellung, zu überprüfen, ob sie erhalten oder weiter entwickelt werden sollen.

Wo dürfen künftig noch neue Einkaufsmärkte entstehen?

Neubauten mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen nur noch innerhalb der bestehenden größeren Einzelhandelsstandorte zulässig sein. Hinzu kommen vier sogenannte Suchräume in der Stadt, in denen Neubauten sogar erwünscht sind, weil die Nahversorgung dort als mangelhaft eingeschätzt wird. Das sind die Stadtteile Kapellenberg, Reichenbrand/Mittelbach, Reichenhain und Borna-Heinersdorf. Kleinere Geschäfte mit maximal 400 Quadratmetern Verkaufsfläche und Getränkemärkte dürfen auch außerhalb davon neu angesiedelt werden, sofern sie nur typische Nahversorgungs-Sortimente führen. Läden mit bis zu 100 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen ohne Einschränkungen überall neu öffnen. Das bisherige Einzelhandels- und Zentrenkonzept bot mehr Spielraum für Ausnahmen. Das hatte mehrfach zu Rechtsstreiten mit Investoren geführt.

Was ist mit der Verlagerung oder Erweiterung bestehender Märkte?

Laut bisherigem Konzept durften Bestandsmärkte um bis zu 300 Meter verlagert werden. Das will die Stadtverwaltung künftig untersagen. Markt-Erweiterungen innerhalb der größeren Einzelhandelsstandorte sollen nach wie vor möglich sein. Darüber hinaus gibt es sogenannte privilegierte Nahversorgungsstandorte, an denen ebenfalls Märkte erweitert werden können, solange nicht ein Verträglichkeitsgutachten dagegen spricht. Als privilegierte Nahversorgungsstandorte sind im Konzept 19 vorhandene, einzeln stehende Lebensmittelmärkte aufgelistet, deren Kundschaft überwiegend zu Fuß kommt.

Was hat die Überprüfung der bisherigen größeren Einzelhandelsstandorte ergeben?

Ihre Anzahl hat sich verringert. Vier von bisher neun Stadtteilzentren und drei von 18 Nahversorgungszentren sind aus diesen Kategorien gerutscht, die vom Einzugsbereich und dem Waren- und Dienstleistungsangebot abhängen. Beispielsweise wurde die Limbacher Straße vom Stadtteil- zum Nahversorgungszentrum herabgestuft. Damit darf dort kein neuer Markt mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche errichtet werden. Bestehende Einzelhandelsbetriebe genießen Bestandsschutz und dürfen um bis zu 100 Quadratmeter erweitert werden. Das einzige bisherige sogenannte Bezirkszentrum, das Vita-Center in Morgenleite, wurde zu einem Sonderstandort erklärt. Diesen Status haben außerdem die Einkaufszentren am Thomas-Mann-Platz, in Röhrsdorf, in Altchemnitz, in Stelzendorf, an der Planitzwiese und an der Chemnitzer Straße in Hutholz. (mib)