So vielfältig ist der Advent in Chemnitz

Märkte in den Stadtteilen, internationales Flair im Tietz, verkaufsoffener Sonntag: Das zurück- liegende Wochenende bot nahezu für jeden etwas.

Von Uwe Rechtenbach und Michael Müller

erschienen am 05.12.2016



Besinnlich sieht vermutlich anders aus: Menschenmassen wie kaum sonst im Jahr haben am Wochenende die Geschäfte der Innenstadt gestürmt. Sowohl am Samstag als auch zum verkaufsoffenen Sonntag herrschte vielfach großer Andrang. Kunden, die mit dem Auto angereist waren, hatten bisweilen ihre liebe Not, einen Parkplatz zu finden. Auch in den großen Einkaufszentren sah es oft nicht viel anders aus.

Doch es gab auch entspanntere Alternativen. In mehreren Stadtteilen, so auf dem Sonnenberg, in Klaffenbach und Ebersdorf, boten lokale Weihnachtsmärkte Leckereien, Musik und jede Menge Geschenkideen. "Es war wundervoll", zeigte sich Nanni Zeuner beeindruckt, Mitorganisatorin des Ebersdorfer Weihnachtsmarkts, der am Samstag etwa 350 Besucher zum Kinder- und Jugendhaus an die Otto-Planer-Straße lockte. "Genau so haben wir uns das vorgestellt", sagte sie.

Auch wer es bei Tageslicht auf den Kaßberg schaffte, hatte beim dortigen "Einhundert-Meter-Weihnachtsmarkt" den Vorteil, sich noch nicht durch Menaschenmengen drängen zu müssen. Mit Hereinbrechen des Abends sah das dann allerdings anders aus. Nach Einschätzung von Klaus Kowalke von der Lessing-Buchhandlung, die zu den Initiatoren des Marktes gehört, waren es erneut Tausende Besucher, die sich gestern und am Samstag entlang der Franz-Mehring-Straße einen Einkaufbummel gönnten oder aber ein Treffen mit Freunden und Bekannten.

Der Markt ist längst nicht mehr nur Präsentationsmöglichkeit von im Stadtteil beheimateten Geschäften. So feierte etwa Cindy Wild ihren Einstand, die als Unternehmerin unter dem Namen "Alles-dabei-Design" Mützen, Stulpen, Rucksäcke und weitere Textilien selbst entwirft und produziert. Eigentlich auf dem Sonnenberg beheimatet, wollte sie bei der nun dritten Auflage des Weihnachtsmarktes unbedingt dabei sein. "Weil der Markt einen guten Ruf hat", sagte sie. "Und weil sich hier nicht alles nur um Kommerz dreht und selbst einige Anwohner mit kleinen Trödelständen mitmachen."

Für Grit Manske von der Töpferei "Ton in Ton" war es die zweite, für Silke Koppe, Mitbetreiberin der Salbenmanufaktur "Beti Lue", bereits die dritte Teilnahme. Beide Firmen sind an der Limbacher Straße angesiedelt. "Es gibt ja immer Menschen, die uns noch nicht kennen. Der Markt mit seinem Flair ist eine gute Chance, nicht nur langjährige Kunden und Freunde zu treffen, sondern auch neue zu gewinnen", so Koppe.

Das Wachsen des Marktes sieht Mitorganisator Klaus Kowalke als Zeichen dafür, dass es eine Nachfrage nach dieser Art Weihnachtsmarkt mit Stadtteil-Flair gibt. Aus anfänglich kleinerer Runde sei ein Angebot mit rund 40 Mitwirkenden geworden. Viel größer könne er sich den Markt allerdings kaum vorstellen. "Er soll ja seinen besonderen Charakter behalten, vorwiegend von Geschäften, Lokalen und Läden sowie Bewohnern aus dem Stadtteil mitgestaltet werden."

Dass der Markt auch von Besuchern gelobt wird, freut den Buchhändler. "Mir gefällt es hier wirklich gut, weil der Markt eher Kiez-Charakter hat", lobte etwa die Leipzigerin Katrin Elze (27). Katja Reinhardt lockten nicht zuletzt außergewöhnliche Waren, die von kleineren Manufakturen gefertigt werden und die man auf anderen Weihnachtsmärkten nicht unbedingt findet.

Doch nicht nur auf dem Kaßberg gab es ungewöhnliche Dinge zu sehen. Im Tietz hatten sich auf Initiative von Hanna Remestvenska, Mitarbeiterin der Caritas, in Chemnitz lebende Künstler und Kunsthandwerker verschiedener Nationen versammelt, um ihre Arbeiten anzubieten - so etwa aus der Ukraine, dem Irak, Syrien, Russland und Italien. Das Angebot reichte von Malereien über Schmuck und Holz-Arbeiten bis zu selbst gestalteten Puppen. Für Familie Vetters, die zu einer Familienfeier aus St. Goarshausen an der Loreley nach Chemnitz gekommen war, ein Glückumstand. Denn so fand sich ein Ring, der künftig als Schmuck zu Feiern getragen werden soll.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus verkauften gestern Nachmittag Basketballer der Niners einen 30 Kilo schweren Rosinen-, Mandel- und Mohnstollen für einen guten Zweck. Der Erlös der fünften Aktion dieser Art - erfahrungsgemäß 300 bis 400 Euro - kommt einem Kinderhospiz zugute.