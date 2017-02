Softwarefehler behoben - Ticketautomaten in Betrieb

erschienen am 02.02.2017



Alle 25 neuen Ticketautomaten, die seit Jahresende 2016 in Chemnitz aufgestellt wurden, sind inzwischen in Betrieb. Das teilte der Verkehrsbetrieb CVAG gestern mit. Ihre Zuschaltung hatte sich durch einen Softwarefehler verzögert, der dazu führte, dass die Monitore so sensibel waren, dass nicht nur auf Fingerdruck, sondern zum Teil bereits auf niedergehende Schneeflocken reagierten.

Der Fehler sei behoben worden, sodass die Geräte seit dem 23. Januar schrittweise in Betrieb gingen. Der Kauf von Fahrscheinen im Mobilitätszentrum, bei den Busfahrer sowie an den Ticketautomaten in den Straßenbahnen ist weiterhin möglich. (gp)