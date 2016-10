Softwarefehler legt neue Ampel nach nur einem Tag lahm

Durch ein zusätzliches Rechtsabbiegersignal will das Rathaus die Kreuzung Zwickauer Straße/Reichsstraße sicherer machen. Doch gestern Vormittag passierte das Gegenteil.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 12.10.2016



Kapellenberg. Der Schreck saß tief. "Es war gruselig", schildert eine Autofahrerin, die gestern kurz nach 9 Uhr auf der Reichsstraße aus Richtung Kaßberg die Zwickauer Straße queren wollte. Dort hätten sich gerade aus beiden Richtungen Straßenbahnzüge genähert, als plötzlich alle Ampeln für die Autofahrer gleichzeitig auf Rot schalteten. "Nur Fußgänger, darunter eine Kindergruppe mit ihren Erzieherinnen, hatten noch Grün", schildert die Frau die gefährliche Situation. Etwa zehn Minuten habe es gedauert, bis sich die Staus in allen Richtungen auflösten, nachdem die Autofahrer - zuerst auf der Zwickauer Straße und dann auch auf der Reichsstraße - vorsichtig bei Rot losgefahren waren.

Dabei hatte die Stadtverwaltung mit einer neuen Ampel, die erst am Montag in Betrieb gegangen war, die viel befahrene Kreuzung eigentlich sicherer machen wollen. Ursache des gestrigen Ausfalls sei ein Softwareproblem gewesen, wurde auf Anfrage mitgeteilt. Dadurch habe sich gegen 9.20 Uhr das verkehrsabhängige Programm abgeschaltet. Unmittelbar nachdem das festgestellt wurde, sei die Ampelanlage wieder eingeschaltet worden - jedoch ohne verkehrsabhängige Steuerung, sondern mit gleichbleibenden Grün- und Rot-Phasen.

Trotz umfassender vorheriger Tests, die allerdings "im Laborbetrieb" erfolgten, ließen sich derartige Probleme nach der Inbetriebnahme neuer Software nicht völlig ausschließen, so die Stadtverwaltung weiter. Insbesondere die Bevorzugung der Busse und Bahnen des Nahverkehrs mit Grünphasen erfordere "äußerst komplexe" Programmabläufe, hieß es zur Erklärung. Jetzt müssten "Zuordnungen in den logischen Verknüpfungen" der Schaltung nachgebessert werden, bevor das verkehrsabhängige Programm - voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages - wieder in Betrieb genommen werden könne.

Die Ampelanlage der Kreuzung sei aufgrund einer Häufung von Unfällen am Abzweig der Reichsstraße in Richtung Annaberger Straße ergänzt und mit neuer Software ausgestattet worden. Immer wieder waren dort Radfahrer zum Teil schwer verletzt worden, nachdem Autofahrer sie übersehen hatten. Denn diese Rechtsabbieger von der Zwickauer Straße und die Radfahrer und Fußgänger, die entlang der Zwickauer Straße stadtwärts die Reichsstraße überqueren wollten, bekamen nach dem bisherigen Ampelprogramm gleichzeitig Grün angezeigt.

Seit Montag gibt es nun an der Zwickauer Straße stadtwärts getrennte Ampeln für die Geradeausfahrer zum Falkeplatz und die Rechtsabbieger in die Reichsstraße. Und während die neue Rechtsabbiegerampel grün leuchtet, schalten die Ampeln für Radfahrer und Fußgänger bis zur Insel in der Mitte der Reichsstraße auf Rot. Die Zeit zum Überqueren der Reichsstraße verkürzt sich dadurch - bei intakter verkehrsabhängiger Schaltung - für Radfahrer und Fußgänger von bisher bis zu 34 Sekunden auf nur noch bis zu neun Sekunden. Während es für die meisten Radfahrer kein Problem ist, alle sechs Spuren der Reichsstraße während der verbleibenden Grünphase zu überqueren, müssen langsam laufende Fußgänger oft auf der Mittelinsel stehen bleiben, weil dann die Ampel auf der anderen Straßenseite schon wieder rot leuchtet. Dieses Pech haben meist auch Radfahrer aus Richtung Falkeplatz - aber sie müssen ja eigentlich den Radweg auf der anderen Seite der Zwickauer Straße benutzen.

Die Grünphase für Fahrzeuge, die von der Zwickauer rechts in die Reichsstraße abbiegen, ist bis zu 18 Sekunden lang - das sind 15 Sekunden weniger als die bisherige gemeinsame Grünphase mit den Geradeausfahrern.