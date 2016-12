Soll der Stadtrat dem CFC einen Millionen-Zuschuss geben?

Heute fällt in einer Sondersitzung die Entscheidung, ob die Stadt dem in Finanznot geratenen Fußball-Drittligisten 1,26Millionen Euro zahlt. Zuschuss ja oder nein - das sagen "Freie Presse"-Redakteure.

erschienen am 16.12.2016



Ja sagt Michael Brandenburg, weil sich der Insolvenzverwalter dieses Geld ohnehin holen wird, wenn der Verein so weiter wirtschaftet wie zuletzt. Da können es die Stadträte auch gleich bewilligen. Danach sollten sich die Verantwortlichen im Rathaus aber endlich vom kommunalen Sponsoring des Profifußballs ab- und genauso engagiert und spendabel wieder Themen wie intakte Spielplätze und attraktiver Nahverkehr zuwenden. Für eine Stadt mit sportlichen Aushängeschildern wie Katarina Witt, Lars Riedel, Michael Hübner oder Sophie Scheder ist drittklassiger Fußball ohnehin keine Werbung.

Ja sagt Benjamin Lummer, weil die Nichtbewilligung der Auszahlung sehr wahrscheinlich ein Insolvenzverfahren und damit automatisch den Abstieg des CFC aus der dritten in die Regionalliga nach sich ziehen würde. Dort müsste der Verein mit noch weniger Geld als bislang auskommen, was sich auch negativ auf die derzeit sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit auswirken könnte. Außerdem kann es kaum im Interesse der Stadt sein, dass in einem neugebauten Stadion Amateurfußball vor weitgehend leeren Rängen gespielt wird.

Nein sagt Jana Peters, weil: der Verein offenbar darauf vertraut, dass die Stadt für jede Misswirtschaft haftet. Dem darf man nicht Folge leisten. Der CFC ist nicht mehr so ein Aushängeschild für die Stadt, wie es noch zu DDR-Zeiten der FCK war. Für die Tragweite der Entscheidung- es geht um das Geld der Bürger - fehlt der entsprechende Rückhalt in der Stadt, das zeigen auch die Zuschauerzahlen. Im Schnitt kommen zu den Spielen des CFC derzeit 7400Zuschauer. Beim 1. FC Magdeburg sind es 16.000.

Ja sagt Michael Müller - sofern das Ganze rechtlich sauber zugeht und die Freigabe der Gelder an Bedingungen geknüpft wird, die soweit wie möglich sicherstellen, dass sich ein ähnliches Desaster nicht so schnell wiederholt. Hausaufgaben in diese Richtung sind ja bereits gestellt; die Stadträte, zumal die CFC-kritischen, werden ihre Erfüllung kontrollieren. AbAber auch die Fans können ihren Beitrag leisten: Indem sie für eine positive Atmosphäre im Stadion sorgen und etwas weniger für Negativschlagzeilen. Dann zieht es vielleicht auch wieder mehr Familien regelmäßig zu den Spielen.

Ja sagt Galina Pönitz, weil es Fans und Fußballer verdienen. Denn der CFC ist mehr, als der Kreis derer, die die Misere zu verantworten haben. Allerdings muss die Zahlung aus dem städtischen Etat rechtlich abgesichert und ausgeschlossen sein, dass im Nachhinein Konsequenzen auf die Stadt zukommen. Zweitens muss die Verwendung des Geldes transparent abgerechnet werden, denn es handelt sich um Steuergelder. Und drittens müssen sich die Kicker deutlich stärker als bisher ins gesellschaftliche Leben der Stadt einbringen.

Nein sagt Bettina Junge, weil Profifußball wie ein wirtschaftliches Unternehmen funktioniert. Leistung und finanzkräftige Sponsoren sind gefragt. Da darf nicht die öffentliche Hand für die Schulden einspringen. Traurig wären die Folgen für den Verein mit seiner guten Nachwuchsabteilung. Diese Arbeit wird für das Missmanagement bestraft.

Nein sagt Mandy Fischer, weil es nicht Aufgabe einer Stadt ist, das Missmanagement einer Vereinsführung auszubügeln, das obendrein noch viel zu spät erkannt wurde. Oder wurde es nur so spät öffentlich gemacht, um Zeitdruck aufzubauen? Wer den Karren in den Dreck gefahren hat, muss ihn auch wieder rausziehen - gern mit Hilfe von Sponsoren, von Spendenaktionen, von Fans, aber nicht mit öffentlichem Geld. Natürlich ist ein Nein die unbequemere Entscheidung, für den CFC ohnehin, aber auch für die Stadträte. Dennoch sollten sie sich nicht vom skizzierten Schreckensszenario - schickes Stadion ohne Profis - einschüchtern lassen. Nach den Amateuren können wieder Profis kommen. Es ist wie im richtigen Sportlerleben: Die beste Lehre ist eine Niederlage, die weh tut. Nur wer unten angekommen ist, kann sich wieder hocharbeiten - finanziell und sportlich. Alles andere wäre zu einfach.

Wie sich der CFC auf sein letztes Auswärtsspiel der Hinrunde gegen Rostock vorbereitet, lesen Sie im Sport/Seite 16.