Soll der Stadtrat dem CFC einen Millionen-Zuschuss geben?

erschienen am 16.12.2016



Ja sagt Michael Brandenburg, weil sich der Insolvenzverwalter dieses Geld ohnehin holen wird, wenn der Verein so weiter wirtschaftet wie zuletzt. Da können es die Stadträte auch gleich bewilligen. Danach sollten sich die Verantwortlichen im Rathaus aber endlich vom kommunalen Sponsoring des Profifußballs ab- und genauso engagiert und spendabel wieder Themen wie intakte Spielplätze und attraktiver Nahverkehr zuwenden. Für eine Stadt mit sportlichen Aushängeschildern wie Katarina Witt, Lars Riedel, Michael Hübner oder Sophie Scheder ist drittklassiger Fußball ohnehin keine Werbung.

Ja sagt Benjamin Lummer, weil die Nichtbewilligung der Auszahlung sehr wahrscheinlich ein Insolvenzverfahren und damit automatisch den Abstieg des CFC aus der dritten in die Regionalliga nach sich ziehen würde. Dort müsste der Verein mit noch weniger Geld als bislang auskommen, was sich auch negativ auf die derzeit sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit auswirken könnte. Außerdem kann es kaum im Interesse der Stadt sein, dass in einem neugebauten Stadion Amateurfußball vor weitgehend leeren Rängen gespielt wird.