Sonnenberg - Unterrichtsausfall nach Einbruch

erschienen am 25.10.2016



Ein Laptop und eine Mikrowelle gehören zu der Beute, die bislang unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruch in die Grundschule an der Ludwig-Kirsch-Straße auf dem Sonnenberg gemacht haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Einbrecher durch eine Kellertür, die sie gewaltsam öffneten, Zutritt zum Gebäude verschafft. Das wurde gestern Morgen festgestellt. Weil auch im Inneren des Schulhauses mehrere Türen aufgebrochen worden waren, fiel Unterricht aus. Insgesamt schätzt die Polizei den angerichteten Sachschaden auf ungefähr 1000 Euro. (gp)