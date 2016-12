Spanier mit Herz für Wiener Klassik

Ein Dirigent aus Madrid wird ab Herbst neuer Generalmusikdirektor in Chemnitz. Auf besonders viel mediterranes Flair sollten die Zuschauer aber nicht setzen.

Von Jana Peters

erschienen am 07.12.2016



Hänsel und Gretel bringen ihm offenbar Glück. Mit der gleichnamigen Oper von Engelbert Humperdinck debütierte Guillermo García Calvo im Jahr 2003 als Operndirigent im Schlosstheater Schönbrunn. Und es war genau diese Oper, die der 38-Jährige im vergangenen Winter in Chemnitz dirigierte. Im Juni leitete er zudem eines der Open-Air-Konzerte auf dem Theaterplatz. Theaterleitung und Orchester entschieden sich in der Folge, dass der Spanier genau dieser Mann ist, nach dem sie zwei Spielzeiten lang gesucht hatten. Er wird ab der kommenden Saison, die im Herbst 2017 anfängt, der neue Generalmusikdirektor (GMD) der Theater Chemnitz.

Insgesamt seien acht Dirigenten als Nachfolger für Frank Beermann, der Chemnitz im September nach neun Jahren verlassen hatte, in Frage gekommen, sagt Generalintendant Christoph Dittrich. Insgesamt habe man rund zwölf Kandidaten "angeschaut". Mehrheitsfähig, das heißt, auch vom Orchester für gut befunden, seien schließlich zwei Kandidaten gewesen. Dittrich traf schließlich die Entscheidung. Da sei es neben der fachlichen Qualifikation auch um vertragliche und terminliche Fragen gegangen, "das sieht man ja nicht beim Dirigieren", so Dittrich. Ein GMD müsse ein fantastischer Dirigent sein, der zudem eine gute Beziehung zu allen Künstlern, dem Theater und den Musikern eingehen könne. So ein Mensch sei Calvo.

Der frisch gebackene GMD selbst - schmal, von eher kleinem Wuchs, engstehende Augen, hohe Stirn und breites Lächeln - sagt, er sei sehr berührt und geehrt. "Das ist alles wie ein Traum für mich", sagt er in perfektem Deutsch mit spanischem Akzent. Schon als Kind habe er vor allem Musik deutscher Komponisten angehört, vor allem Wagner. Dass er einmal seinen ersten Chefposten in einer deutschen, einer sächsischen Stadt antreten werde, damit habe er nicht gerechnet. Für Deutschland empfinde er eine große Liebe, seine Einwohner erscheinen ihm er als "musterhaft und vorbildlich". Momentan lebt der Madrilene in Wien. Dort schloss er auch sein Studium ab und ist der Wiener Staatsoper eng verbunden. Seit rund sieben Jahren arbeitet er freischaffend, dirigierte dabei rund 200 Vorstellungen an der Wiener Staatsoper. Darüber hinaus arbeitete er unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, dem Orquesta Nacional de México, dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und dem Orquesta Nacional de España zusammen. Im Jahr 2007 fungierte er zudem als Assistent von Christian Thielemann für den "Ring des Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen.

Auch in Chemnitz wird sich Calvo mit Wagner befassen. Im Jahr 2018 ist eine Neuinszenierung des "Ring des Nibelungen" geplant. Darüber hinaus möchte Calvo "so viel Wiener Klassik wie möglich" spielen, viele Haydn- und Mozart-Stücke, auch außerhalb der großen Stadthalle. Auf die Frage, ob sich das Publikum auch auf viel Musik aus dem mediterranen Bereich einstellen kann, sagt er, die werde es geben, aber nicht viel davon. Christoph Dittrich springt ihm bei: "Wenn wir schon die Chance haben, spanisches Flair nach Chemnitz zu bringen, dann machen wir natürlich auch eine spanische Nacht."

Den Schritt, das unstete Leben als freischaffender Dirigent gegen eine feste Anstellung aufzugeben, erklärt Calvo auch damit, dass er Lust zum Gestalten habe. Das sei als Gast an einem Haus eben nicht so möglich, wie wenn man dort dauerhaft engagiert ist. Außerdem habe er sich sofort wohl gefühlt in Chemnitz und vor allem mit den Musikern.

In die Stadt ziehen werde er im Herbst. Seine neuen Chemnitzer Kollegen sind schon beauftragt, bei der Wohnungssuche zu helfen und zu beraten, verrät Dittrich. Im April leitet Calvo die Wiederaufnahme der "Meistersinger". Dabei werde er sich dann mit der Wohnungsfrage etwas genauer befassen. Ob jedoch seine Frau mit der einjährigen Tochter auch nach Chemnitz ziehen wird, das stehe noch nicht fest. "Meine Frau kennt die Stadt noch nicht", so Calvo.