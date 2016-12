Spaziergänger klagen über nasse Wege im Küchwald

Manche Stellen des Parks sind nach Regen kaum trockenen Fußes zu passieren, kritisieren Besucher. Das Rathaus will etwas dagegen unternehmen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 30.12.2016



Schlosschemnitz. Zweimal täglich läuft Sibylle Steinert durch den Küchwald. "Wir haben einen Hund, da muss das sein", erklärt die Anwohnerin. Nach Regen wie in den vergangenen Tagen ärgert sie sich dann darüber, dass auch wichtige Hauptwege im Park aufgeweicht und mit Pfützen übersät sind. "Es gibt Stellen, da müssen Spaziergänger auf die Wiese ausweichen, um keine nassen Füße zu bekommen", beschreibt sie und nennt als Beispiel den Rundweg um den Festplatz in der Nähe des Kosmonautenzentrums. Die Folge davon seien zertrampelte Wiesenränder.

Ursache der durchnässten Wege ist ihrer Meinung nach mangelhafte Wasser-Ableitung. Dabei hätten die Schöpfer des Parks, der - auf Anregung des Industriellen Louis Schönherr - zwischen 1898 und 1915 nach Plänen des damaligen Chemnitzer Gartenbaudirektors Otto Werner (1854 bis 1923) als grüne Oase für die werktätige Stadtbevölkerung und ihre Kinder gestaltet wurde, das berücksichtigt. Die etwa 97 Hektar große Anlage ist von einem ganzen System von Entwässerungsgräben durchzogen. Doch die Wasserabläufe seien schon seit Jahren nicht mehr gereinigt worden und viele der wichtigen Kanäle inzwischen fast komplett zugesetzt, berichtet Anwohnerin Sibylle Steinert, die sich bei Fachleuten danach erkundigt hat. Hinzu komme, dass im Herbst kaum noch Laub von den Wegen geräumt werde. "Dadurch können die Wege schlecht abtrocknen und das Laub wird nach und nach zu Erde, was ein weiteres Aufweichen zur Folge hat", so die Parkbesucherin. Die aufgeweichten Wege und Wiesen würden von Fahrzeugen regelrecht zerfahren und nicht wieder in Stand gesetzt.

Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage Sibylle Steinerts Beschreibung des Grabensystems zur Entwässerung des Küchwaldparks. Gleichzeitig widerspricht sie aber dem Vorwurf, dessen Pflege werde seit Jahren vernachlässigt. "Das gesamte Grabensystem wurde im Jahr 2015 nicht nur grundlegend gereinigt, sondern die Gräben wurden wieder bis zur Grabensohle hergestellt", erklärt die Pressestelle des Rathauses auf Grundlage von Informationen aus dem zuständigen Grünflächenamt. Die Reinigung der Gräben sei auch in diesem Jahr kontinuierlich fortgesetzt worden.

Allerdings räumt die Stadtverwaltung auch ein, dass einige Durchlässe für Entwässerungskanäle unter Wegen im Park noch defekt sind. Einige davon sollen im Zuge der Wegsanierung (siehe Grafik unten) in Stand gesetzt werden, die "demnächst" beginne und mithilfe von Fördergeld zur Hochwasserschadensbeseitigung bezahlt werden könne. "Andere Durchlässe werden im nächsten Jahr gespült und gegebenenfalls einer baulichen Prüfung unterzogen", so die Pressestelle weiter. Zu Zeitraum und Kosten der geplanten Wegesanierung macht sie keine Angaben.

Auch Laub sei im vergangenen und in diesem Jahr auf allen Hauptwegen sichtbar beräumt worden, versichert die Stadtverwaltung. Mitte Dezember sei das beispielsweise am sogenannten H-Flügelweg erledigt worden. "Das Grünflächenamt kann nicht jede kleinere Wegverbindung vom Laub befreien, das ist auch im überwiegend waldartigen Bestand nicht notwendig und in der extensiven Grundpflege nicht vorgesehen", erklärt die Pressestelle und verweist auf die 2009 vom Stadtrat beschlossene Grünpflegekonzeption, in der für den Küchwaldpark Extensivpflege festgelegt worden sei.

Fahrspuren, die beispielsweise bei Fahrten zur Freilichtbühne, der Parkeisenbahn oder den Tennisplätzen entstehen, müssten von den Verursachern beseitigt werden. Bei Spuren, die auf eigene Pflegearbeiten im Park zurückzuführen sind, erledige das Grünflächenamt das bei entsprechender Witterung.