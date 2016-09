Sperrung nach Unfall auf B174

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Chemnitz auf der B 174 ereignet. Ein Opel-Fahrer verlor gegen 10.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch einen Wildzaun. Dabei überschlug sich das Auto und fing Feuer.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 65-jährige Fahrer wurde nach ersten Informationen vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die B 174 in Richtung Zschopau musste gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6500 Euro. (fp)