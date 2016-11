Spezialist für Rücken, Nerven und Herz eröffnet neue Praxis

Die Patienten, die zu Dr. André List kommen, haben häufig langwierige Beschwerden. Die Ursachenforschung sei oft eine Herausforderung, sagt er.

Von Sandra Häfner

erschienen am 22.11.2016



Sonnenberg. Der Rücken schmerzt, und der Hausarzt findet nichts? Vielleicht könnte dann Dr. André List weiterhelfen. List ist Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin, und damit gehört er zu den wenigen Medizinern in der Stadt, die sich dieser Fachrichtung verschrieben haben. List sagt, er schaue ganzheitlich auf Beschwerden der Patienten. Vorrangig gehe es in dem eigenständigen Fachgebiet um die Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates, aber auch von Herzkreislauferkrankungen und neurologischen Beschwerden.

Seit September praktiziert der 50-Jährige an zwei Tagen pro Woche in der neuen Gemeinschaftspraxis des Therapie-Dienstleisters Admedia an der Planitzwiese. "Die Kassenärztliche Vereinigung hat uns eine halbe Stelle genehmigt", sagt Admedia-Geschäftsführer Dirk Neumann. Andr´e List ist in Chemnitz zudem einer der wenigen Ärzte seiner Fachrichtung mit einer kassenärztlichen Zulassung.

Es sei eine Herausforderung zu ergründen, woher die langwierigen Beschwerden eines Patienten kommen, sagt der Experte. So könne hinter Rückenbeschwerden ein Bandscheibenvorfall, eine Fehlhaltung, aber auch eine psychosomatische Ursache stecken. Eine gründliche, ganzheitliche Untersuchung sei unerlässlich. Dafür nehme er sich viel Zeit, sagt er. "Ich schaue mir den Patienten von oben bis unten an, nicht beispielsweise nur den Fuß", so der Mediziner. Wenn nötig, werden diagnostische Maßnahmen, etwa ein EKG und eine Blutuntersuchung, sofort in der Praxis durchgeführt. Bei bildgebenden Verfahren wie dem Röntgen gibt es eine Überweisung zum Radiologen.

Der typische Patient, so List, komme mit Beschwerden des Bewegungsapparates in die Praxis, dabei stünden oft Rückenbeschwerden im Vordergrund. Diejenigen, die bei ihm einen Termin machen, haben häufig schon eine längere Leidenszeit und einige Arztbesuche hinter sich. Fast jeder dritte Deutsche litt in seinem Leben schon einmal unter Rückenschmerzen. Grund könne eine muskuläre Verspannung sein; die Beschwerden könnten aber auch eine neurologische Ursache haben, sagt er. Deshalb versuche er beispielsweise herauszufinden, ob der Patient unter Ausfallerscheinungen leidet, etwa Lähmungen oder Gefühlsstörungen. Zum Schluss der Untersuchung legt der Arzt fest, welche Therapien sinnvoll sind.

Grundsätzlich seien es physiotherapeutische Behandlungen, die er verschreibt, denn für ihn stehe die konservative Orthopädie im Vordergrund, sagt der Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Ziel sei es, Operationen zu vermeiden, auch wenn sich das nicht immer verhindern lasse. Kürzlich habe er einer Patientin doch zu einer OP raten müssen, so der Arzt. Und bei bestimmten Diagnosen seien die jeweiligen Spezialisten für ihr Fachgebiet gefragt, betont List.

Die Erfahrungen im Admedia-Rehabilitationszentrum hätten ihn veranlasst, so Geschäftsführer Dirk Neumann, eine Facharztstelle für Physikalische und Rehabilitative Medizin einzurichten. "Hausärzte und Orthopäden schicken Patienten zu uns in die Physiotherapie oder zur Reha", sagt er. "Manchmal ergeben sich in der Behandlung Fragen oder weitere Ansätze für eine Therapie. Diese Lücke wollen wir schließen."

Lists Ausbildung zum Facharzt begann an einer Reha-Klinik. Ursprünglich wollte er Orthopäde werden. Doch nach seinem praktischem Jahr sei es schwer gewesen, eine Weiterbildungsstelle zu bekommen, erinnert er sich. Er habe in einer Reha-Klinik in Bad Elster gearbeitet. "Für mich war das Fachgebiet Physikalische und Rehabilitative Medizin eine Alternative zur Orthopädie", so List. Die Arbeit machte ihm Spaß. "Es ist ein Erlebnis, wenn ein Patient auf der Trage hereingeschoben wird und am Schluss auf eigenen Beinen die Klinik verlassen kann", so der Mediziner.

Die Arbeit in der Praxis sei gut angelaufen, sagt List. Auf einen Ansturm auf das neue Gesundheitszentrum ist der Geschäftsführer vorbereitet. "Wir können das Gebäude bei Bedarf um bis zu 1000 Quadratmeter erweitern. Das wurde bei der Planung berücksichtigt", sagt Dirk Neumann.