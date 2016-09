Spielende Kinder auf Gleisanlage lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

Spielende Kinder auf Gleisanlage lösen Polizeieinsatz aus

erschienen am 22.09.2016



Chemnitz. Die Bahnstrecke Dresden-Werdau ist am Mittwochnachmittag kurzfristig gesperrt worden. Grund dafür waren spielende Kinder auf der Gleisanlage der Beckerbrücke an der Annaberger Straße in Chemnitz, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Besorgte Bürger meldeten den Vorfall gegen 16.30 Uhr. Als die Bundespolizei wenig später an der Brücke eintraf, waren keine Kinder mehr dort. Gegen 17.05 Uhr wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben. (fp)