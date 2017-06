Spielzeit-Abschluss und ein Dirigent mit Gipsfuß

Die Philharmonie hat sich mit einem besonderen Auftritt aus der Konzertsaison vom Publikum verabschiedet. Und das lag nicht nur am humpelnden Orchesterchef.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 16.06.2017



Der zusätzlichen Sympathiepunkte für den Auftritt des Dirigenten mit dem nach einem Fahrradunfall eingegipsten Fuß hätte es gar nicht bedurft - Felix Bender und die Robert-Schumann-Philharmonie haben sich in der gestern beendeten Konzertsaison in die Herzen des Publikums gespielt. Das dankte den Musikern in der fast ausverkauften Stadthalle mit anhaltendem Applaus und Bravo-Rufen für ein abwechslungsreiches, mit Klassik-Hits gespicktes Programm und hervorragende Gäste über die Spielzeit hinweg.

Die abschließende "Russische Galanacht" bestritt die Philharmonie mit ihren Solisten selbst. Dabei bescherte sie sich und dem Publikum beim Gang durch das "Große Tor von Kiew", das letzte Stück der "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgski, ein großartiges Finale. Mit den in der Orchesterfassung von Maurice Ravel vorgesehenen Pauken, Glocken und Trompeten klang ein Abend aus, der vor allem dem "mächtigen Häuflein", einer Gruppe russischer Komponisten, gewidmet war, die sich für eine nationalrussische Musik einsetzten - in Abgrenzung zu eher westlich orientierten Komponisten. Trotzdem stand die Gruppe, der neben Mussorgski auch Alexander Borodin und Nikolai Rimski-Korsakow angehörten, unter Beobachtung der zaristischen Geheimpolizei. Deshalb kann man die "Steppenskizze" von Alexander Borodin auch als eine Art vorgeschobenes russisches Treuebekenntnis zum Zaren hören, das orientalischen Musiktraditionen aber ebenso Raum gibt. Die Schumann-Philharmonie spielte es als eine Art Western-Filmmusik aus dem Osten mit berührendem Flötensolo.

Das Solo-Instrument stand auch im Mittelpunkt des Konzerts für Posaune und Orchester von Nikolai Rimski-Korsakow, das er für einen befreundeten Offizier und Posaunisten nebst Militärkapelle geschrieben hatte. So klingt es auch - aber Posaunist Falko Munkwitz schwelgt virtuos in den klanglichen Möglichkeiten des Instruments, und der Spaß aller Beteiligten versieht den militärmusikalischen Zug dieser frühen Komposition Rimski-Korsakows fast mit einem Augenzwinkern. Humor gehört eher nicht zu den Merkmalen der Kompositionen Pjotr Tschaikowskys. Er orientierte sich mehr an westlicher Kultur - etwa mit der 1870 uraufgeführten Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeares "Romeo und Julia", die das Orchester wunderbar ausdifferenzierte. Bei einer weiteren Tschaikowsky-Komposition, den Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester, glänzte es mit dem Solisten Thomas Bruder besonders: zauberhaft leicht, verspielt, ganz modern und temperamentvoll in einigen Solopassagen - großartig.

Für Chemnitzer Verhältnisse geradezu euphorischer Applaus dankte dem Orchester, das sich seinerseits mit einer Strawinsky-Zugabe im Miniaturformat revanchierte. Experimente dieser Art, moderne, auch mal etwas sperrigere Musik, könnten das künftige Konzertprogramm noch bereichern.