Spielzeugkette eröffnet neue Filiale in Chemnitz

erschienen am 21.10.2016



Chemnitz. Die Berliner Einzelhandelskette Spiele-Max wird eine weitere Filiale in Chemnitz eröffnen. Wie das Centermanagement ankündigt, soll im Untergeschoss der Galerie Roter Turm ein 1500 Quadratmeter großes Ladengeschäft der Kette Anfang November in Betrieb gehen. Auf der Fläche war bisher ein Sportgeschäft untergebracht.

Spiele-Max betreibt nach eigenen Angaben bundesweit 55 Filialen und bietet vor allem Spielzeug, aber auch Babyausstattung und Kinderbekleidung an. In Chemnitz gibt es bereits seit 1995 eine Spiele-Max-Filiale im Neefepark, die auch weiterhin Bestand hat. (su)