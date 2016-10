Sprengstoff-Haus: Mieter kÃ¶nnen in ihre Wohnungen zurÃ¼ck

Sprengstoff-Haus: Mieter können in ihre Wohnungen zurück

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Das am Samstagmittag evakuierte Wohnhaus im Stadtteil Kappel ist seit heute Morgen wieder für die Mieter zugänglich. Wie ein Sprecher der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG der "Freien Presse" sagte, seien alle sichtbaren Schäden in dem Haus weitgehend behoben.

Unter anderem hätten 40 Wohnungstüren erneuert werden müssen, die bei dem versuchten SEK-Zugriff auf den Terrorverdächtigen Dschabir al-Bakr zerstört worden waren. Mehrere Tischler-, Schlosser- und Malerfirmen hätten die gesamte Nacht in dem Haus gearbeitet, so der GGG-Sprecher. Den Gesamtschaden schätzt er auf 10.000 bis 20.000 Euro. Die Summe soll nach seinen Worten aus der Staatskasse beglichen werden. (su)