Staatsarchiv Chemnitz zeigt erstmals historische Filme

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Das Karl-Marx-Stadt der 1960er Jahre soll am Donnerstag im Staatsarchivs Chemnitz lebendig werden. Die Einrichtung zeigt nach Angaben vom Montag erstmals und teils einmalig historische Filme aus seinen Beständen, die ein einzigartiges Erbe darstellten. Insgesamt kommen fünf Streifen zur Aufführung: eine Erinnerung aus SED-Sicht an Chemnitz - auf den vier Büchsen steht «nicht brauchbar», ein Film über die Centrum-Warenhäuser im Advent 1966, «Die elegante Masche» über die Exportbestrebungen des Textilmaschinenbaus, ein Stadtporträt und eine Regionalschau von 1966. Chemnitz war von 1953 bis 1990 nach dem Begründer des Marxismus benannt und Zentrum des DDR-Maschinenbaus.