Stadt Chemnitz lenkt ein - Klassenfahrten sicher

erschienen am 20.04.2017



Chemnitzer Schüler müssen künftig doch nicht auf Klassenfahrten verzichten. Die Stadt hat ihre bisherige Regelung gekippt, wonach Schulleiter bei Sachschäden im Zweifelsfall privat haften mussten. Nachdem ein Fall bekannt geworden war, in dem die Schulleitung Reparaturkosten in vierstelliger Höhe übernehmen sollte, hatten zahlreiche Rektoren Schülerreisen, darunter auch Bildungsfahrten, abgesagt. Am Donnerstag hat der zuständige Bürgermeister Philipp Rochold die Rektoren schriftlich informiert, dass die Stadt ihr grundsätzliches Einverständnis zu Klassenfahrten gibt, womit sie auch Haftpflichtschäden übernehmen würde. (dy)