Stadt schließt Radweg-Lücke an der Annaberger Straße

erschienen am 11.11.2016



Eine Woche später als zunächst vorgesehen, soll am Montag an der Annaberger Straße im Bereich der Einmündung Falkestraße in Höhe des Weltechos der Bau einer sogenannten Radfahrerschleuse, also einer sicheren Überleitung von einem Radweg auf die Straße, in Angriff genommen werden. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Damit werde eine seit Jahren bestehende Lücke in der Radverkehrsführung auf der Annaberger Straße stadtauswärts geschlossen, heißt es.

Autofahrer sollten an dieser Stelle bis voraussichtlich 25. November mit Behinderungen rechnen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Montag dieser Woche beginnen. Weil aber die für den Bau notwendige Abstimmung zwischen Verkehrsbehörde, Polizei, dem Verkehrsbetrieb CVAG und der Firma, die für die Verkehrssicherung zuständig ist, erst am 7. November stattfinden konnte, sollen die Arbeiten am kommenden Montag beginnen. Dafür werden auf der Annaberger Straße Fahrbahnen eingeschränkt. (gp)