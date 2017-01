Stadt will Marathonturm im Sportforum nun doch erhalten

erschienen am 20.01.2017



Chemnitz. Der baufällige Marathonturm im Sportforum soll saniert und nicht, wie bislang beabsichtigt, abgerissen werden. Das hat die Stadtverwaltung am Vormittag bekannt gegeben. Die Kosten für das Vorhaben werden mit 2,1 Millionen Euro beziffert. Mehr als zwei Drittel davon sollen aus dem Haushalt der Stadt kommen. Insgesamt wolle Chemnitz in diesem und im kommenden Jahr 3,3 Millionen Euro für die Sanierung des Sportforums ausgeben. Der Stadtrat muss allerdings noch zustimmen.

Den Erhalt des in den 1930er-Jahren errichteten Marathonturms hatte die Stadtverwaltung bislang immer abgelehnt. Zu hoch seien die Kosten für die Sanierung des im Grunde nicht benötigten Gebäudes, hieß es. Dagegen regte sich vielfach Protest. Mit dem Bau ginge ein Stück Chemnitzer Identität verloren, äußerten Kritiker. Mittlerweile scheint eine Nutzung gefunden: In dem Turm soll nach Rathausangaben der Olympiastützpunkt Chemnitz ein neues Zuhause finden. (micm)