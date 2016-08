Stadtfest Chemnitz: Die hitzige Party in der City

Von Peggy Fritzsche (mit micm)

erschienen am 29.08.2016



Die Temperaturen: "Es ist einfach zu heiß für ein Stadtfest." Diese Bilanz zogen am Sonntagnachmittag die Besucher Matthias und Bärbel Greim. Aus dem Erzgebirge hatten sie sich nach Chemnitz aufgemacht. "Bei uns zu Hause waren es angenehme 26 Grad. In der Stadt jedoch drückt die Hitze unbarmherzig."Fakt: Das Wetter hat die Besucherzahl beim diesjährigen Stadtfest bestimmt. Etwas mehr als 220.000 Schaulustige, so schätzten die Veranstalter, waren von Freitag bis zum Sonntagabend in die Innenstadt gekommen. 250.000 waren erwartet worden. Sören Uhle, Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderung CWE und Verantwortlicher für das Stadtfest: "Inwiefern der Besucherrückgang neben dem Wetter auch mit der aktuellen Sicherheitsdebatte bei Großveranstaltungen zu tun haben könnte, kann ich nicht sagen. Dass Familien und ältere Menschen diesbezüglich aber besonders abwägen, könne er sich vorstellen.

Die Schausteller: Klaus Illgen und seine Kollegen vom Mitteldeutschen Schaustellerverband hatten nach eigenen Angaben dieses Jahr das ganz große Rummel-Programm aufgefahren. "Es sind Betreiber von in Europa einzigartigen Anlagen dabei", so Illgen am Sonntagnachmittag. "Wir haben Deutschlands höchste Riesenschaukel auf dem Platz und eine Propeller-Attraktion, die bis in 55 Meter Höhe rotiert." Solche Fahrgeschäfte würden in der Zusammenstellung auf dem Oktoberfest normal sein. "Für das Chemnitzer Stadtfest aber ist diese Schaustellermeile eine riesige Attraktion", so Illgen. Insgesamt 25 Kilometer Kabel wurden für die Party am Wochenende verlegt. Um das Programm auf den Bühnen am Laufen zu halten, wurden nach Angaben der Veranstalter zudem Bühnen-, Ton- und Lichttechnik mit einem Gewicht von satten 100 Tonnen verbaut.

Der gute Zweck: Ein erfrischender Anblick waren genau 4000 quietschgelbe Entchen, die am Sonntag punkt 14 Uhr ins Wasser des Chemnitz-Flusses platschten. Von der Bierbrücke bis zur Überquerung an der Hartmannstraße wurden die Gummitiere von der Strömung angetrieben. Besucher des Stadtfestes hatten im Vorfeld für die Entchen Patenschaften in Höhe von jeweils fünf Euro übernommen. "Damit unterstützen wir auch in diesem Jahr wieder 15 Chemnitzer Vereine, die sich auf kulturelle, soziale oder sportlich-aktive Weise für Kinder und Jugendliche einsetzen", so Thomas Beneking, Mitglied im Lions Club Chemnitz und Organisator des nun schon zum sechsten Mal ausgetragenen Rennens. Unter anderem können der Verein Küchwaldbühne, die Mozartgesellschaft, der Kinderschutzbund und der Schwimm-Club vom Erlös des Entenrennens profitieren. Thomas Beneking: "Im vergangenen Jahr konnten wir insgesamt 16.070 Euro spenden. Diesmal geben wir etwa 18.000 Euro an die Vereine weiter. Ein Rekord."

Der Brennpunkt: Der Stadthallenpark am Roten Turm war in den vergangenen Wochen Schauplatz für Razzien, Prügeleien und Festnahmen. "Zum Stadtfest war es uns wichtig, diesem schönen Chemnitzer Fleckchen wieder ein positives Image zu verpassen", so Sören Uhle von der CWE. Ganz bewusst habe man den Erlebnisbereich für Kinder und Jugendliche im Stadthallenpark belassen - so wie während der vergangenen Stadtfeste auch. Gritt Langer, Mitarbeiterin vom Kinderfilmdienst "Schlingel": "Wir haben hier während des Wochenendes keine Aggressionen erlebt, sondern viel Spaß mit Familien gehabt. Wir hoffen, dass dies auch im Alltag wieder so wird." Silvio Bonk, amtierender Leiter des Chemnitzer Stadtsportbundes, ergänzte: "Auch wir haben mit der Sportmeile am Roten Turm gezeigt, dass dieser Platz alles andere als ein Brennpunkt sein muss."