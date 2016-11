Stadthalle Chemnitz: Nach 38 Jahren Aus für "Advent im Arzgebirg"

erschienen am 21.11.2016



Chemnitz. Das traditionelle erzgebirgische Vorweihnachtsprogramm der Stadthalle Chemnitz "Advent im Arzgebirg" ist in diesem Jahr zum letzten Mal zu erleben. Das gab Stadthallen-Chef Ralf Schulze am Montagvormittag bekannt. Für kommendes Jahr werde ein neues Format für eine große folkloristische Veranstaltung im Großen Saal entwickelt, die an die Tradition der Adventsshow anknüpfen soll. Sie war seit den 1970er-Jahren Bestandteil der "Tage der Erzgebirgischen Folklore".

"Advent im Arzgebirg" ist damit zur 38. Auflage am kommenden Wochenende letztmalig zu sehen. Für die Veranstaltung am Samstag, 15.30 Uhr, sind noch Karten zu haben. Gastgeberin Regine Seifert empfängt zu dem vorweihnachtlichen musikalischen Nachmittag Erzgebirgsgruppen, Sänger, Tänzer und Mundartsprecher. Insgesamt werden rund 200 Mitwirkende erwartet. (micm)