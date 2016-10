Stadthalle plant Kultur-Kur für Problempark

Mehr Ordnung und Sauberkeit und täglich Programm unter freiem Himmel: Wie die in Verruf geratene Grünanlage zwischen Rotem Turm und Brückenstraße wieder ein Ort zum Wohlfühlen werden soll.

Von Michael Müller

erschienen am 21.10.2016



Liegt es an den merklich kühleren Temperaturen, dass der Stadthallenpark seit einiger Zeit kaum mehr für Negativschlagzeilen sorgt? Oder haben sich die Gruppen, die sich in den vergangenen Monaten dort trafen, bisweilen aneinandergerieten und immer wieder für Polizeieinsätze sorgten, mittlerweile an andere Orte im Stadtgebiet zurückgezogen - wenn nicht gar nach außerhalb?

Ordnungsbürgermeister Miko Runkel tut sich mit einer Beurteilung noch etwas schwer. "Im Moment haben wir es sicher auch mit Verdrängungseffekten zu tun", schätzt er ein. Die häufigeren gemeinsamen Streifen von Ordnungsamt und Polizei zeigten offensichtlich Wirkung, so Runkel. "Da fühlte sich mancher mit der Zeit wohl etwas genervt."

Doch nicht allein auf Recht und Ordnung setzt der Bürgermeister, sondern auch auf mehr Sauberkeit. In regelmäßigen Besprechungen mit dem Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb ASR, dem Grünflächenamt und Anliegern des Stadthallenparks sei vereinbart worden, dass achtlos weggeworfener Müll dort häufiger als früher beseitigt wird. "Die Papierkörbe dort werden jetzt mehrmals täglich geleert", so Runkel. Die Idee dahinter: Wo es im Großen und Ganzen ordentlich aussieht, gibt es erfahrungsgemäß auch weniger unerwünschtes Verhalten als in Gegenden, wo nicht so sehr auf Ordnung und Sauberkeit geachtet wird. Zudem fühlen sich die Leute dort üblicherweise sicherer.

Auch Polizeipräsident Uwe Reißmann kann diesem Vorgehen manches abgewinnen. "Wenn solche Ansätze - einschließlich Prävention - gut greifen, dann lässt sich einiges erreichen", äußerte er gestern Abend auf einer Fachkonferenz zur Kriminalitätsentwicklung vor führenden Vertretern von Wohnungswirtschaft, Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Kommunalpolitik sowie Streetworkern aus verschiedenen Teilen der Stadt. Gleichwohl bleibe die Innenstadt aus Sicht der Polizei ein Einsatzschwerpunkt, insbesondere mit Blick auf Rauschgiftkriminalität. "Wir wollen unbedingt verhindern, dass sich in Chemnitz eine offene Drogenszene niederlässt", sagte er. Da sich mit Drogen viel Geld verdienen lasse, gehe er davon aus, dass das Thema die Polizei auch künftig beschäftigen werde - trotz aller Bemühungen von Ordnungsbehörden, Stadt und Trägern von Präventionsprojekten. "Dabei müssen wir auch mögliche Ausweichplätze im Auge behalten", so Reißmann.

Ohnehin sprach sich eine klare Mehrheit der Konferenzteilnehmer dafür aus, dass die Präsenz von Polizei und städtischem Ordnungsdienst sich nicht auf einige wenige Schwerpunkte im Stadtgebiet beschränken dürfe. "Auch dort, wo es kaum Probleme gibt, ist das für das Sicherheitsgefühl der Leute wichtig", fasst Ines Vorsatz vom Kriminalpräventiven Rat der Stadt das Ergebnis der gestrigen Diskussion zusammen. Rechtspsychologe Dr.André Körner gibt zudem zu bedenken, dass hohe Polizeipräsenz an einem bestimmten Ort bei vielen Menschen die Furcht eher noch verstärkt, Opfer von Kriminalität zu werden.

Professor Manfred Rolfes von der Uni Potsdam warnt mit Blick auf den Stadthallenpark überdies vor zu hohen Erwartungen an schnelle Erfolge. "Ein Ort, der einmal als unsicher gilt, wird dieses Image nur sehr schwer wieder los", betonte er. Ralf Schulze, Chef des Stadthallenbetreibers C3, will im kommenden Jahr dennoch genau das versuchen. Unter dem Titel "Parksommer" solle es von Mitte Juni bis Ende Juli im Stadthallenpark jeden Abend eine kulturelle Veranstaltung geben, kündigte er im Gespräch mit "Freie Presse" an. Anders als "Rock am Kopp" nebenan auf der Brückenstraße werde sich das Programm im Park an ein breites Publikum richten - mit klassischer Musik, Jazz, Liedermacher-Programmen, Hörspielnächten und anderen speziellen Formaten. Finanziert werden solle das Vorhaben nach Vorbild des "Palais-Sommers" - einem mehrwöchigen Kulturfestival im Park des Japanischen Palais in Dresden - vor allem über Sponsoren und Förderer, so Schulze. "Der Eintritt ist frei."