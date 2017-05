Stadthallenpark: Kultur gegen Kriminalität

Mit einem Programm, das über fünf Wochen lang fast täglich Veranstaltungen bietet, wird versucht, die Innenstadt zu beleben. Auch gegen Störer soll es helfen.

Von Jana Peters

erschienen am 08.05.2017



Der Park vor der Stadthalle ist im vergangenen Sommer mit negativen Schlagzeilen aufgefallen. Er entwickelte sich zum Kriminalitätsschwerpunkt, regelmäßig gab es Polizeieinsätze dort. Das wollen die Betreiber der Stadthalle nicht mehr länger mit ansehen - und haben sich deshalb das Kultur- und Kunstfestival "Parksommer" ausgedacht.

Der Park sei die grüne Lunge der Innenstadt, sagte Ralf Schulze, Geschäftsführer der C3-Veranstaltungszentren, zu denen die Stadthalle gehört. Man wolle nicht mit Verboten oder einem erhobenen Zeigefinger arbeiten. Vielmehr soll ein fast sechswöchiges Kulturprogramm Chemnitzer auch in den Abendstunden in den Park locken und ihr subjektives Sicherheitsempfinden verbessern, erklärt er.

Das Ganze funktioniert so: Vom 22. Juni bis zum 30. Juli gibt es täglich, außer montags, um 20 Uhr Veranstaltungen. Jeden Dienstag wird das ein Jazz-Konzert sein, jeden Mittwoch ein Hörspiel, donnerstags Klassik, freitags gibt es Poetry-Slam, samstags treten Singer/Songwriter auf und sonntags zur Women's Night musizieren nur Frauen. Außerdem findet täglich, außer dienstags, um 18 Uhr entweder Yoga, Qi Gong oder Kinderlesen statt.

Ralf Schulze hofft, dass bei mehreren Hundert Personen im Park, "wenige Störer nicht mehr auffallen". Es werde Sicherheitspersonal vor Ort sein, auch freiwillige Helfer. Auch Polizei und Ordnungsamt würden mit einbezogen, so Schulze.

Die Idee zum Festival kommt zum Teil aus Dresden. Schulze schaute sich dort den "Palais-Sommer" an. Das Festival findet im Park am Japanischen Palais statt. Das Areal sei im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent gewesen, erklärt Jörg Polenz, Geschäftsführer des Festivals. Seit 2008 finden dort nun im Sommer kostenlose Konzerte, Yoga und ein Malwettbewerb statt. Im vergangenen Jahr seien 40.000 Besucher gekommen. Das Festival laufe kostendeckend, Gewinn werde nicht erzielt, so Polenz. Die Einkünfte kommen zum Teil durch Spenden. Das soll auch in Chemnitz so sein, das Zauberwort heißt Crowd-funding. Vor Ort kann jeder soviel spenden, wie ihm die Veranstaltung wert wäre. Das geht aber auch online über eine spezielle Plattform. Nur, wenn 20.000 Euro zusammenkommen, soll es den "Parksommer" auch 2018 geben, erklärt Schulze.

Programm und Infos zum Growdfunding unter www.parksommer.de