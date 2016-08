Stadthallenpark: Polizei kÃ¼ndigt weitere GroÃŸeinsÃ¤tze an

Stadthallenpark: Polizei kündigt weitere Großeinsätze an

Das Rathaus und die Polizei sehen die Innenstadt als Kriminalitätsschwerpunkt. Reagiert wird mit verstärkter Präsenz - nicht nur von Einsatzkräften.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 31.08.2016



Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hat Schwierigkeiten im Zentrum der Stadt eingeräumt. "Wir haben seit drei Jahren zunehmende Probleme, was die Sicherheit in der Innenstadt betrifft", sagte Ludwig gestern gegenüber Journalisten.

Das bestätigen auch Zahlen der Polizei. Zwischen 2013 und 2016 sei die Kriminalitätsrate in der Innenstadt um einen zweistelligen Prozentwert gestiegen, sagte Polizeipräsident Uwe Reißmann. Im gleichen Zeitraum sei die Situation in den restlichen Stadtteilen "stabil" gewesen. "Die Innenstadt ist ein deutlicher Ausreißer nach oben", so Reißmann. Im ersten Halbjahr 2016 seien im Zentrum mehr Diebstähle, sexuelle Beleidigungen, Drogen- und Rohheitsdelikte als im Vorjahreszeitraum registriert worden, erklärte der Polizeipräsident. Zu Letzteren zählen unter anderem Körperverletzungen und Raub. Reißmann sprach von Steigerungsraten "im zweistelligen Prozentbereich". Schwerpunkte seien der Wall, die Zentralhaltestelle und der Stadthallenpark.

Letzterer gilt wegen seiner guten Verkehrsanbindung und wegen seiner Bepflanzung als gut geeignet für Kleinkriminalität. Um den Problemen dort Herr zu werden, würden Beamte auch künftig in großer Anzahl in dem Park auftreten. "Polizeiliche Großeinsätze wird es weiterhin geben", sagte Reißmann. Auch wenn diese nicht immer große Erfolge bringen, setze man damit Zeichen, ergänzte er.

Im Vergleich zu anderen sächsischen Städten steht Chemnitz laut dem Polizeipräsidenten noch immer gut da. So sei die Kriminalitätsrate im Zentrum von Dresden drei Mal, in der Innenstadt von Leipzig sogar fünf Mal so hoch wie hier. In der Chemnitzer Innenstadt habe man vornehmlich mit ausländischen männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch mit - zum Teil noch minderjährigen - Deutschen zu tun. "Die Masse der Zuwanderer macht uns keine Probleme", so Reißmann. Mit einer bestimmten Gruppe - sogenannten Intensivtätern - habe man aber fast täglich zu tun.

Erst am Montagabend waren nahe dem Brunnen im Stadthallenpark mehrere Personen aneinandergeraten. Eine 16-Jährige wurde von einem Unbekannten mit einer zerschlagenen Flasche bedroht, eine 14-jährige Deutsche und ein 18-jähriger Iraker wurden leicht verletzt, als sie schlichten wollten, teilt die Polizei mit. Es werde wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Der Vorfall reiht sich ein in ähnliche Taten der vergangenen Wochen. Im Park habe man häufig mit Kindern und Jugendlichen aus Deutschland und dem Ausland zu tun, sagt Heike Steege vom Jugendamt der Stadt. Häufig hätten diese soziale Schwierigkeiten. Um sie zu begleiten, habe man die Sozialarbeit intensiviert. Bei der mobilen Jugendarbeit sie die Anzahl der Stellen zu Monatsbeginn von 4,8 auf sechs aufgestockt worden, so Steege. Die Männer und Frauen seien in Gablenz, auf dem Sonnenberg und in der Innenstadt im Einsatz, wobei der Schwerpunkt derzeit auf dem Stadthallenpark liege. Dort seien sie nun auch in den Abendstunden und alle 14 Tage am Wochenende anzutreffen. Zudem gebe es die Idee, Frauen und Männer, die die Muttersprache der ausländischen Jugendlichen sprechen, in die Sozialarbeit einzubinden.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig fordert indes mehr Unterstützung vom Freistaat. "Die Zuwendung des Innenministers in Sachen Sicherheit sollte für Chemnitz genauso gelten wie für Dresden und Leipzig", sagte sie. Polizeipräsident Reißmann beklagte zugleich einen Personalmangel bei der Polizei. Die derzeit knapp 2000 Beamten der Direktion Chemnitz, die auch in den Landkreisen Erzgebirge und Mittelsachsen tätig sind, arbeiteten am Limit. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hätten sie im Stadtzentrum von Chemnitz 16.500Einsatzstunden geleistet. Bis 2020 gehe die Anzahl der Polizisten altersbedingt um 200 zurück, sagte Reißmann.