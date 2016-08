Stadthallenpark: RÃ¤te lehnen Ballspielverbot ab

Stadthallenpark: Räte lehnen Ballspielverbot ab

Die Regeln für das Ver- halten auf der Grünfläche werden nicht verschärft. Und die Verwaltung musste noch eine weitere Niederlage hinnehmen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 01.09.2016



Es ist ein Bild, an das sich Passanten gewöhnt haben: Junge Leute spielen auf der Wiese vor der Stadthalle Volley- oder Fußball. Nach dem Willen der Stadtverwaltung sollte es damit bald vorbei sein. Mit einer Änderung der Grünanlagensatzung sollte das Ballspielen am Wall, am Johannisplatz und im Stadthallenpark verboten werden. Dem haben die Stadträte gestern aber einen Riegel vorgeschoben: Das geplante Ballspielverbot wurde mehrheitlich abgelehnt.

Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) hatte den Vorschlag mit Schäden auf Rasenflächen und Beeten, die durch das Ballspielen entstehen könnten, begründet. "Das Bild des Parks würde sich damit nachhaltig ändern, und das nicht zu seinem Vorteil", hatte er im Vorfeld gesagt. In der Innenstadt gebe es andere Flächen, wo Ballspielen möglich sei. Kontrolliert werden sollte das Verbot vom Stadtordnungsdienst. Der Vorschlag hatte Kritik und Häme ausgelöst. So hatten sich im Internet junge Leute zum demonstrativen Ballspielen im Park verabredet.

Gestern verteidigte Stötzer den Vorschlag. Es gehe um den Erhalt der Anlagen, sagte er. Die Räte kritisierten das Ansinnen indes scharf. Susanne Schaper (Linke) sprach von einer "Absurdität sondersgleichen". Christin Furtenbacher (Grüne) sagte, ein Ballspielverbot widerspreche dem Wunsch, den Park und die Innenstadt zu beleben. SPD, Linke, Grüne und Volkssolidarität/Piraten brachten einen Antrag ein, mit dem das Verbot abgelehnt wurde.

Umstrittener war eine weitere geplante Änderung der Grünflächensatzung: Das bestehende Alkoholverbot sollte zeitlich unbegrenzt ausgeweitet werden. Bislang gilt es von Frühjahr bis Herbst und dann auch nur von 9 bis 22 Uhr. Ordnungsbürgermeister Miko Runkel hatte das gegenüber "Freie Presse" als "widersinnig" bezeichnet, weil es den Eindruck vermittle, dass Alkoholkonsum nach 22 Uhr gewünscht ist. Die Änderungssatzung sah deswegen vor, dass es am Wall, am Johannisplatz und im Stadthallenpark künftig immer verboten ist, Alkohol zu trinken und sich dort in alkoholisiertem Zustand aufzuhalten. Die CDU/FDP-Fraktion unterstützte den Vorschlag. Personen, die mit Bierflaschen im Park unterwegs sind, gehörten nicht in die Stadt Chemnitz, sagte Dieter Füsslein (FDP).

Dagegen argumentierte Detlef Müller (SPD), das bislang geltende Alkoholverbot habe nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Deswegen sei er gegen eine Ausweitung. Schaper ergänzte, ein vollumfängliches Alkoholverbot gehöre nicht zu einer modernen Stadt und führe zu Verdrängungseffekten. Der Vorschlag der Verwaltung wurde abgelehnt, das Alkoholverbot gilt also weiterhin nur von 9 bis 22 Uhr.

Indes debattierten die Räte darüber, wie es mit dem Stadthallenpark weitergehen soll. Er gilt als Treffpunkt von Deutschen und Migranten, aber auch als Kriminalitätsschwerpunkt. Füsslein sagte, die Bürger müssten den Park "zurückgewinnen". Er erhielt Zuspruch zu seinem Vorschlag, dort ab Frühjahr 2017 regelmäßig Veranstaltungen durchzuführen. In Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz und dem Theater könnte es Konzerte und Lesungen geben. Vorbild sei der Palais-Sommer in Dresden. Das Kulturfestival findet in einem Park im Zentrum statt und zählt tausende Gäste.