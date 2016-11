Stadtpark - Wegebau wird fortgesetzt

erschienen am 01.12.2016



In diesem Jahr will die Stadtverwaltung mit den Vorbereitungen für die Erneuerung des noch unsanierten Teils des sogenannten Wirtschaftsweges im Stadtpark beginnen, der vom Otto-Werner-Garten bis zur Scheffelstraße führt. Das teilte die Verwaltung gestern mit. 2012 war ein Abschnitt ausgebaut worden. Für den Abschluss der Baumaßnahme fehlte damals das Geld. Das Hochwasser im Jahr darauf richtete an dem unsanierten Wegstück weitere Schäden an. Die fehlenden etwa 260 Meter entlang der Gartenanlage und der Gaststätte Rosarium bis zur Scheffelstraße stehen jetzt an. Für die Arbeiten müssen Sträucher geschnitten und sieben Bäume gefällt werden, die laut Rathaus nicht zum Originalbestand des denkmal- geschützten Parks zählen. Nach dem Bau sollen über 50 Sträucher und ein Baum gepflanzt werden. (gp)