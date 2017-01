Stadträte streiten um ein Hallenbad neben dem Eisstadion

Schwimmsportler fordern eine wettkampftaugliche 50-Meter-Halle am Küchwald. Die großen Fraktionen haben andere Pläne.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 24.01.2017



Die Stadt soll eine wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmhalle am Eissportkomplex am Küchwald planen und bauen. Das fordert eine Petition, die inzwischen von nahezu 10.000 Schwimmsportlern und weiteren Chemnitzern unterstützt wird. Neben dem Fehlen einer solchen Halle in der gesamten Stadt führt Initiator Thomas Ebell, Vizepräsident des Schwimm-Clubs Chemnitz (SCC), als Begründung die Konzentration von vier der fünf Hallenbäder im Südosten der Stadt sowie die Möglichkeit an, am Küchwald für das Heizen des Schwimmbades die Abwärme der Eishalle zu nutzen. Auslöser für die Petition war die Stadtratsentscheidung vom Dezember, bis 2018 für etwa 13 Millionen Euro eine neue Schwimmhalle in Bernsdorf zu errichten - wieder im Südosten und wieder nur mit 25-Meter-Bahnen. Im Vergleich zur jetzigen Bernsdorfer Schwimmhalle, die geschlossen wird, soll die Wasserfläche um genau eine Bahn zunehmen.

Als Reaktion auf die Petition haben Linke, SPD und Grüne inzwischen angekündigt, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass im Zweijahreshaushalt 2018/19 Geld für die wettkampftaugliche Ertüchtigung der 50-Meter-Schwimmhalle im Sportforum eingeplant wird. Diese Absichtserklärung der drei Fraktionen, die zusammen die Mehrheit im Stadtrat stellen, löste Verwunderung in den Reihen von CDU und FDP aus. Denn zum einen liegt auch das Sportforum im selben südöstlichen Stadtteil wie das vereinbarte neue Ganzjahresbad, zum anderen hat der Stadtrat bereits im November vergangenen Jahres beschlossen, die Schwimmhalle im Sportforum von 2017 bis 2019 für 1,75 Millionen Euro zu sanieren. Und ein 3,8 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau mit Zuschauerbereich, Sanitär- und Umkleideräumen für die Schwimmhalle sowie deren Erweiterung um ein 25-Meter-Becken sind schon im Sportentwicklungsplan enthalten, dem der Stadtrat im Dezember zugestimmt hat.

Bislang sei die Erweiterung der Schwimmhalle im Sportforum im Sportentwicklungsplan erst für die Jahre nach 2020, das neue 25-Meter-Becken sogar erst ab 2025 vorgesehen ist, erklären Linke, SPD und Grüne dazu auf Nachfrage. Sie wollen nun "weitaus schneller eine wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmhalle" ermöglichen, kündigen die drei Fraktionen an. Ein Neubau am Eisstadion würde länger dauern, da nicht zwei neue Hallenbäder gleichzeitig errichtet werden könnten. Ab 2020, wenn laut Prognose die Unterversorgung zunimmt, könnte aber am Küchwald eine weitere Schwimmhalle entstehen, so Linke, SPD und Grüne.

CDU und FDP fordern zusätzlich zum wettkampftauglichen Ausbau der Schwimmhalle im Sportforum eine schnelle Entscheidung für ein neues Familien- und Freizeitbad am Küchwald, das mindestens eine 25-Meter-Halle haben soll.

Für Petent Thomas Ebell sind bei diesen Ankündigungen noch zu viele Fragen offen. "Mit uns Schwimmsportlern hat noch keiner gesprochen", so der SCC-Vizepräsident. Und "Freie Presse"-Leser Peter Bartel aus Rabenstein erinnert daran, dass auch im Chemnitzer Westen seit Schließung des Hauses der Körperkultur eine Schwimmhalle fehlt.