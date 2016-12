Stadträte uneins über Zukunft des Sommerbads Erfenschlag

Heute soll ein Konzept für die Sportstätten in Chemnitz beschlossen werden. Rückt damit das endgültige Aus der beliebten Anlage näher?

Von Michael Müller

erschienen am 07.12.2016



Erfenschlag. Mehrere Hundert Besucher im Sommerbad Erfenschlag- das war früher an heißen Tagen keine Seltenheit. Für Anfang Dezember aber, bei frostigen Temperaturen, stellt ein solcher Auflauf eine echte Premiere dar. Mit Kerzen, Teelichtern in Gläsern und mit Laternen ausgestattet, versammelten sich Erfenschlager und Einwohner benachbarter Stadtteile am Montagabend vor der seit zwei Jahren geschlossenen Einrichtung. Nicht nur, um einmal mehr gegen die von der Stadt beabsichtigte endgültige Aufgabe der stark sanierungsbedürftigen Anlage zu protestieren. Sondern auch, um eine baldige Entscheidung des Stadtrates zu fordern.

"Wir würden hier gern nächstes Jahr mit der Modernisierung loslegen", sagt Felix Kreißel, einer der Initiatoren der bereits vor Monaten begonnenen Protestaktionen. Rund 600.000 Euro wären nach Ansicht der im und um den Bürgerverein Erfenschlag herum organisierten Bad-Befürworter nötig, um die Anlage so zu modernisieren, dass sie wieder in Betrieb gehen kann. "Wir wollen hier ja keinen Mercedes, Golf-Klasse reicht uns völlig aus", verdeutlicht er. Die Hälfte der Aufwendungen glaubt der Verein, über Eigenleistungen und Förderer aus der Wirtschaft beibringen zu können. Der Rest soll von der Stadt kommen. "Wir wissen von vielen, dass sie hier mit anpacken würden", so Kreißel. Nach dem Hochwasser 2013 sei das Bad auf diese Weise schließlich auch binnen weniger Tage wieder auf Vordermann gebracht worden.

Die Stadtverwaltung allerdings hält die von den Fans des "Erfi" veranschlagten Modernisierungskosten für deutlich zu niedrig angesetzt. Sie rechnet mit mindestens doppelt so hohen Investitionen sowie auch deutlich höheren Betriebskosten als von den Unterstützern berechnet. Bürgermeister Philipp Rochold verweist zudem darauf, dass die der Stadt gehörende und zuletzt von einem Sportverein betriebene Anlage bereits seit Anfang der 1990er-Jahre als nichtausbaufähiger Badstandort gilt. Zudem, so heißt es auch im neuen Sportstättenentwicklungskonzept, über das der Stadtrat heute entscheiden soll, gebe es in Chemnitz genügend Freibäder - mit Bernsdorf und Einsiedel sogar in unmittelbarer Nachbarschaft.

Mit dieser Auffassung steht die Verwaltung offenbar nicht allein. Quer durch die Ratsfraktionen werden die von den Erfenschlagern angesetzten Zahlen durchaus skeptisch betrachtet. Angesichts des ehrenamtlichen Engagements der Bad-Befürworter will sich eine Reihe von Stadträten aber dennoch weiterhin für eine Lösung einsetzen.

Unterdessen droht die Anlage zusätzlichen Schaden zu nehmen. Ein fachlich fundiertes Winterfestmachen sei nicht geplant, stellte Bürgermeister Rochold auf eine Anfrage der Linken hin klar. Weil das Becken undicht sei, könne es nicht in dem notwendigen Maße mit Wasser gefüllt werden.