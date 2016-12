Stadträte werten Rücktritt der CFC-Spitze als nötigen Schritt

Vorstand und Aufsichtsrat des kriselnden CFC haben gestern geschlossen ihren Rückzug angekündigt. Damit folgten sie auch den Forderungen von Stadträten. Fällt es denen jetzt leichter, einem städtischen Zuschuss zuzustimmen?

Von Mandy Fischer und Swen Uhlig

erschienen am 08.12.2016



Für die meisten Stadträte kam der gestrige Rücktritt des gesamten Vorstandes und Aufsichtsrates des CFC offenbar wenig überraschend. Nach dem Eingeständnis von Vorstands-Chef Mathias Hänel, dass der Verein ohne finanzielle Hilfe von außen kaum noch zu retten ist, hatte ein Großteil der Räte offensichtlich bereits mit diesem Schritt gerechnet. Entsprechend nüchtern fielen die Reaktionen aus, obgleich die Entscheidung auch mit Respekt zur Kenntnis genommen wurde.

Vertreter der drei größten Ratsfraktionen CDU/FDP, Linke und SPD erklärten fast einheitlich, die Rücktrittsankündigung sei der richtige Schritt für einen Neuanfang. "Respekt für die Entscheidung", sagte Tino Fritzsche, Fraktions-Chef von CDU/FDP. Die Vereinsmitglieder hätten nun die Möglichkeit, für einen Neuanfang zu stimmen. Zugleich ist es nach Fritzsches Worten durchaus denkbar, dass sich Mitglieder beider Gremien im Januar zur Neuwahl stellen. "Diese Möglichkeit ist nicht verbaut", sagte er.

Für SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller war der Rücktritt von Vorstand und Aufsichtsrat notwendig. "Das haben viele gefordert", sagte er gestern Abend. Damit sei nun eine der Voraussetzungen geschaffen, damit der Stadtrat der Millionen-Zahlung an den Verein zustimmt. Die Summe ist laut Rathausspitze die Entschädigung dafür, dass der CFC im Zuge des Stadionneubaus auf sein Erbaurecht an dem Grundstück an der Gellertstraße verzichtet hatte. Die Entscheidung darüber, ob die Summe tatsächlich auch ausgezahlt wird, soll der Stadtrat am 16. Dezember fällen.

Auch die Fraktions-Chefin der Linken, Susanne Schaper, erachtet den Rückzug der Vereinsspitze als notwendig für einen Neuanfang beim CFC. Sie habe aber Zweifel daran, ob der Zeitpunkt der Bekanntgabe richtig war. "Ich weiß nicht, ob man das nicht besser nach der Mitgliederversammlung gemacht hätte", sagte sie gestern. Die Mitgliederversammlung soll am kommenden Montag stattfinden.

Deutlicher als die Vertreter der großen Drei äußerte sich Thomas Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen). Der Rückzug sei richtig und notwendig, "weil man dem jetzigen Vorstand kein neues Geld hätte geben können", sagte er. In den vergangenen Tagen habe er den Eindruck gewonnen, beim wichtigsten Sportverein der Stadt habe es in den vergangenen Jahren "eine Buchhaltung aus dem Schuhkarton gegeben".

Ganz andere Töne schlug die Ratsfraktion der Alternative für Deutschland an. Fraktionsgeschäftsführer Lutz Bartel erklärte gestern Abend, bei aller Kritik und der finanziellen Schieflage bedanke man sich bei Vorstand und Aufsichtsrat für die Wiederauferstehung und Etablierung des CFC im deutschen Profifußball.

CFC-Cheftrainer Sven Köhler sagte gestern Abend, die Rücktritte seien ein "Zeichen, dass Verantwortung übernommen wird, und ein Signal nach außen". Er gehe davon aus, so Köhler, dass die Mitgliederversammlung von den Verantwortlichen genutzt wird, sich zu erklären. Die schwierige Phase gehe auch an den Spielern nicht vorbei, die am Samstag gegen Regensburg vor ihrem letzten Heimspiel in der Hinrunde stehen. Nach der Auswärtspartie bei Hansa Rostock geht es in die Winterpause. "Wir tun gut daran, die zwei Spiele so zu nutzen, um sportlich so gut wie möglich dazustehen, um es nicht noch komplizierter zu machen", so Köhler.

