Stadtrat entscheidet Ã¼ber Biogasanlage

Stadtrat entscheidet über Biogasanlage

erschienen am 16.09.2016



Der städtische Entsorgungsbetrieb ASR soll die Planung und den Bau der Biogasanlage am Fischweg übernehmen. Dieser Vorschlag von Umweltbürgermeister Miko Runkel liegt dem Stadtrat in seiner Sitzung am 28. September zum Beschluss vor. Des Weiteren ist vorgesehen, dass der ASR ein Betreiberkonzept erarbeitet.

Der Standort in Furth ist zuletzt bei der Mehrheit der Stadträte umstritten gewesen, unter anderem weil dort eine Frischluftschneiseentlangführt. Folgen die Räte Runkels Vorschlag nicht, werde die energetische Verwertung der Bioabfälle ausgeschrieben. Jährlich fallen in Chemnitz 23.600 Tonnen Bioabfall an. (dy)