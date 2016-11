Stadtrat lehnt Nachtbuslinie nach Furth ab - Jugendliche enttäuscht

Nicht nur Besucher des Jugendzentrums AJZ fordern eine bessere Nahverkehrsverbindung ins Chemnitztal. Doch im Stadtrat überwiegen Argumente dagegen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 12.11.2016



Furth. Martin Bott schüttelt den Kopf. "Es ist superschade, dass der Stadtrat abgelehnt hat", sagt der Koordinator des Chemnitzer Jugendforums und Einreicher der Petition, eine Nachtbuslinie zum Alternativen Jugendzentrum (AJZ) an der Chemnitztalstraße einzurichten. Enttäuscht ist der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungsozialisten auch darüber, dass ausgerechnet die SPD-Fraktion am Mittwoch im Stadtrat die Annahme des Antrags verhinderte.

Anstatt, wie sonst fast immer, gemeinsam mit den linken und grünen Befürwortern die Mehrheit zu bilden, stimmten die meisten Sozialdemokraten diesmal mit CDU/FDP, AfD und Pro Chemnitz für die Ablehnung der Petition. Seit dem Frühjahr hatten sich der Vorstand und Besucher des AJZ unter anderem mit einem Protestcamp auf dem Neumarkt dafür eingesetzt, das Jugendzentrum an das Nachtbusnetz anzuschließen, um seinen Gästen die Heimfahrt von Veranstaltungen zu ermöglichen. Dabei wurden sie vom Fahrgastbeirat des städtischen Nahverkehrsbetriebes CVAG und der Schönherrfabrik unterstützt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung würde die Erweiterung des Nachtliniennetzes, die laut CVAG umsetzbar wäre, 33.000 Euro im Jahr kosten. Um sie in das ab Ende 2017 vorgesehene Netz aufzunehmen, hätte jedoch vor der Abstimmung über den neuen Nahverkehrsplan im Januar dieses Jahres ein entsprechender Änderungsantrag gestellt und angenommen werden müssen. Dieser Argumentation folgte auch die Mehrheit der Stadträte. "So ein Plan ist doch nicht in Stein gemeißelt", widerspricht Martin Bott, "er hätte auch ergänzt werden können."

Auch im AJZ könne die Stadtratsentscheidung nicht nachvollzogen werden, sagt André Löscher vom Vorstand des Jugendzentrums und dankt den jungen Leuten und Stadträten, die das Anliegen unterstützten. "Wie es mit dem Thema weitergeht, werden wir in Ruhe beratschlagen", erklärt er.

"Die Ablehnung der Petition ist auch für uns schade", sagt Schönherrfabrik-Geschäftsführerin Birgit Eckert. Schließlich gebe es auf dem Gelände des früheren Webstuhlbaus inzwischen mehr als 1000 Beschäftigte, die teilweise in Schichten arbeiten, sowie Gaststätten, eine Tanzschule und ein Fitnessstudio mit tausenden Kunden und Betrieb bis in die Nacht. "Obwohl wir viele kostenlose Parkplätze haben, sind oft alle belegt. Busse, die häufiger und abends länger fahren, könnten viele zum Umsteigen bewegen", so Birgit Eckert.

Die Petition sei aus der "Mitte der Zivilgesellschaft" gekommen, findet auch Linken-Stadtrat Hubert Gintschel. Mit ihrer Ablehnung sei "der Jugend vor den Kopf gestoßen und der Bürgerbeteiligung ein Riegel vorgeschoben" worden.