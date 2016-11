Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie bleibt bis Monatsende geöffnet

erschienen am 09.11.2016



Chemnitz/Mittweida. Die Therapiestation der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) an der Dresdner Straße in Chemnitz wird bis 30. November weiterbetrieben. Das teilte das Landratsamt Mittelsachsen Mittwochabend mit. Ursprünglich drohte der Station, die Teil der dem Landkreis gehörenden Krankenhausgesellschaft LMK ist, am Freitag das Aus. Als Grund dafür hatte die LMK nicht mehr zu sichernde Nachtdienste genannt, nachdem das Klinikum Chemnitz eine Kooperation mit Hinweis auf Personalmangel bei der LMK gekündigt hatte. Eltern von Patienten und Mitarbeiter hatten mit Unverständnis und Verärgerung auf die Information über die anstehende Schließung reagiert.

Um das drohende Aus der Station abzuwenden, hatten Vertreter des Landratsamtes und des Klinikums sich heute zu Verhandlungen getroffen. Einem Sprecher der Kreisbehörde zufolge hat das Klinikum dabei zugesichert, die Nachtdienste bis Monatsende weiterhin freiwillig zu übernehmen, da das seitens der LMK nach wie vor nicht möglich sei. "Damit ist für diesen Zeitraum die Versorgung gesichert und wir arbeiten jetzt an einer Lösung über den Erhalt der Station über diesen Zeitpunkt hinaus", erklärt Landrat Matthias Damm. Ein zentraler Punkt bei den Verhandlungen sei auch gewesen, wie die Akutversorgung abgedeckt wird, sprich wenn Notfälle in der Nacht in die Station eingeliefert werden oder bei aufgenommenen Patienten Krisen eintreten. "Bisher übernahm das Klinikum die Aufnahme und erste Versorgung, was aber dauerhaft so nicht mehr möglich ist", so der Kreissprecher.

Wie es konkret ab Dezember weitergeht, ist derzeit offen. Die LMK arbeite daran, neue Ärzte für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gewinnen. "Die Stadt Chemnitz benötigt eine verlässliche Versorgung im Bereich der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie", sagte dazu der Geschäftsführer des Chemnitzer Klinikums Dirk Balster.

Die LMK plant perspektivisch die KJP in Chemnitz zu zentralisieren. "Das ist aber auf Grund der baulichen Voraussetzungen nicht sofort möglich, sondern mit einem Planungsvorlauf verbunden", erklärte Mittelsachsens Landrat Damm. Daher könne das erst in wenigen Jahren erfolgen. (fp)