Straßenbahn erfasst Fußgängerin

erschienen am 16.01.2017



Chemnitz. Bei dichtem Schneetreiben hat eine Straßenbahn in Chemnitz am Montagmittag eine Fußgängerin erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt. Ersten Angaben zufolge hatte sie die Annaberger Straße nahe des Südringes überquert und vermutlich die Tram übersehen.

Trotz Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. In der Straßenbahn gab es nach ersten Informationen keine Verletzten. Der Bahnverkehr war knapp eine Stunde lang unterbrochen. (fp)