Straßenbahn kollidiert mit Pkw - Mindestens ein Verletzter

erschienen am 16.06.2017



Chemnitz. Bei einem Straßenbahn-Unfall an der Augustusburger Straße in Chemnitz ist am Freitagnachmittag mindestens ein Fahrgast verletzt worden. Am Bahnübergang Hans-Sachs-/Uferstraße war eine Bahn der Linie 5 mit einem VW kollidiert. Augenzeugen berichteten, durch die Notbremsung der in Richtung Gablenz fahrenden Bahn sei ein Fahrgast so schwer gestürzt, dass der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nähere Angaben zum Hergang und zu möglicherweise weiteren Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auf der Strecke nach Gablenz kam es bis gegen 16.30 Uhr zu Ausfällen und Verspätungen, betroffene Straßenbahnen wurden im Stadtzentrum umgeleitet. Mittlerweile fahren die Straßenbahnen wieder weitgehend fahrplanmäßig. (micm)