Straßenbahn kollidiert mit Pkw - ein Fahrgast schwer verletzt

erschienen am 16.06.2017



Chemnitz. Bei einem Straßenbahn-Unfall an der Augustusburger Straße in Chemnitz ist am Freitagnachmittag ein Fahrgast schwer verletzt worden. Der Mann war infolge einer Notbremsung zu Fall gekommen. Laut Polizei hatte am Bahnübergang Hans-Sachs-Straße ein Auto offenbar bei roter Ampel die Gleise überfahren, sodass es zur Kollision mit der Bahn kam. Der Pkw musste später abgeschleppt werden.

Augenzeugen berichteten, der Verletzte habe den Halt verloren, nachdem er zuvor noch das Umkippen eines Baby-Kinderwagens verhindert hatte. Im Straßenbahnverkehr von und nach Gablenz kam es bis gegen 16.30 Uhr zu Ausfällen und Verspätungen. Mehrere Bahnen wurden im Stadtzentrum umgeleitet. (micm)